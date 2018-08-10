Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі
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Розсилка
Людмила Кіченок. Фото ITF
Українська тенісистка зупинилася у другому колі парного розряду
Людмила Кіченок не зуміла вийти у чвертьфінал парного турніру Coupe Rogers 2018 у Канаді.
Українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії поступилися у другому раунді.
Їхні суперниці виграли у двох сетах з рахунком 6:3 та 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину та 9 хвилин.
Coupe Rogers – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $2,820,000
Парний розряд
Друге коло
Барті / Схурс (Австралія / Нідерланди, 8) – Людмила Кіченок / Остапенко (Україна / Латвія) – 6:3, 6:4
Нагадаємо, Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді.