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    Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі

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    Людмила Кіченок. Фото ITF - Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі
    Людмила Кіченок. Фото ITF

    Українська тенісистка зупинилася у другому колі парного розряду

    Людмила Кіченок не зуміла вийти у чвертьфінал парного турніру Coupe Rogers 2018 у Канаді.

    Українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії поступилися у другому раунді.

    Їхні суперниці виграли у двох сетах з рахунком 6:3 та 6:4.

    Поєдинок тривав 1 годину та 9 хвилин.

    Coupe Rogers – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $2,820,000

    Парний розряд

    Друге коло

    Барті / Схурс (Австралія / Нідерланди, 8) – Людмила Кіченок / Остапенко (Україна / Латвія) – 6:3, 6:4

    Нагадаємо, Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді.

    теніс Канада Людмила Кіченок
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