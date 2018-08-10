Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру WTA у Монреалі



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Людмила Кіченок. Фото ITF

Українська тенісистка зупинилася у другому колі парного розряду

Людмила Кіченок не зуміла вийти у чвертьфінал парного турніру Coupe Rogers 2018 у Канаді.

Українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії поступилися у другому раунді.

Їхні суперниці виграли у двох сетах з рахунком 6:3 та 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину та 9 хвилин.

Coupe Rogers – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

Призовий фонд: $2,820,000

Парний розряд

Друге коло

Барті / Схурс (Австралія / Нідерланди, 8) – Людмила Кіченок / Остапенко (Україна / Латвія) – 6:3, 6:4

Нагадаємо, Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді.