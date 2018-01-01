Епідемія «косить» гравців збірної України у європейських чемпіонатах

Українці пропустили матчі своїх клубів на футбольному вікенді

Едуард Соболь, Євген Коноплянка, Роман Зозуля Андрій Ярмоленко опинились поза грою на цей вікенд. Ярмоленко травмований вже давненько і ще навіть далекий від того, аби відновити тренування у складі «Боруссії» Дортмунд. А вже незабаром Україні грати товариські матчі проти Японії та Саудівської Аравії – учасників ЧС-2018.



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Роман Зозуля і Євген Коноплянка. Фото: ФК Дніпро

Українці пропустили матчі своїх клубів на футбольному вікенді

Едуард Соболь, Євген Коноплянка, Роман Зозуля Андрій Ярмоленко опинились поза грою на цей вікенд.

Ярмоленко травмований вже давненько і ще навіть далекий від того, аби відновити тренування у складі «Боруссії» Дортмунд. А вже незабаром Україні грати товариські матчі проти Японії та Саудівської Аравії – учасників ЧС-2018.

Коноплянка підхопив підступний вірус, який викосив кількох креативних гравців «Шальке». Нічого страшного, Євген повинен оговтатись уже наступного тижня.

Однак трохи неприємно, адже останні матчі українець переважно або пропускав, або грав мало, а тут конкуренти травмувались і був такий шанс себе знову проявити.

Соболь пропустив матч своєї «Славії» проти «Іглави» через легку застуду. А дарма, бо пражани поступились передостанній команді Чехії на виїзді 0:1. Сезон для Едуарда та партнерів відновився не найкраще. «Славія» уже не думає про чемпіонство, але й із зони Ліги чемпіонів може вилетіти.

Зозуля, який раніше зав'язав зі збірною, але обіцяв повернутись, не потрапив навіть у заявку на матч Сегунди «Ов'єдо» – «Альбасете», який завершився сумними 0:0.

У 2018-му екс-форвард «Динамо» і «Дніпра» переживає кризу. Відзначитись вдається тільки фолами і картками, але не голами чи асистами (минулоріч долучився до 10 голів).

Ось і в попередньому матчі Роман отримав жовту, яка стала для нього 8-ю в сезоні. Щоправда не зіграв Зозуля 17 лютого через дискомфорт у гомілці (дався взнаки фол суперника в попередньому матчі), а не дискваліфікацію.

Джерело: Футбол 24