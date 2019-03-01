Естонські лижники, яких затримала австрійська поліція, зізналися у вживанні допінгу



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Естонські лижники Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв

Естонських спортсменів вже відпустили з-під варти.

Естонські лижники Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв, затримані австрійською поліцією на чемпіонаті світу в Зефельді, зізналися у вживанні допінгу.

«Хлопці сказали мені, що це допінгова історія. Це пов'язано з тією самою темою, яка активно обговорюється вже більше доби. Більше я нічого не знаю, слідство триває», - прокоментував ситуацію виданню Postimees головний тренер збірної Естонії Анті Саарепуу.

«На жаль, Естонський союз лижного спорту повинен підтвердити, що естонські лижники Тамм'ярв і Веерпалу визнали свою провину у вживанні допінгу в розмові з тренером Анті Саарепуу. Використанню допінгу не може бути ніякого виправдання», - йдеться в офіційній заяві Естонського союзу лижного спорту.

Естонських спортсменів вже відпустили з-під варти.

Відзначимо, що 24-річний Веерпалу - син дворазового олімпійського чемпіона з лижних гонок Андруса Веерпалу.

Раніше видання Kurier повідомило, що у вживанні допінгу на ЧС-2019 зізналися казахстанський лижник Олексій Полторанін і австрійці Макс Хауке і Домінік Балдауф.

Джерело: Sports.ru