  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Естонські лижники, яких затримала австрійська поліція, зізналися у вживанні допінгу

    • Розсилка
    Естонські лижники Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв - Естонські лижники, яких затримала австрійська поліція, зізналися у вживанні допінгу
    Естонські лижники Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв

    Естонських спортсменів вже відпустили з-під варти.

    Естонські лижники Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв, затримані австрійською поліцією на чемпіонаті світу в Зефельді, зізналися у вживанні допінгу.

    «Хлопці сказали мені, що це допінгова історія. Це пов'язано з тією самою темою, яка активно обговорюється вже більше доби. Більше я нічого не знаю, слідство триває», - прокоментував ситуацію виданню Postimees головний тренер збірної Естонії Анті Саарепуу.

    «На жаль, Естонський союз лижного спорту повинен підтвердити, що естонські лижники Тамм'ярв і Веерпалу визнали свою провину у вживанні допінгу в розмові з тренером Анті Саарепуу. Використанню допінгу не може бути ніякого виправдання», - йдеться в офіційній заяві Естонського союзу лижного спорту.

    Естонських спортсменів вже відпустили з-під варти.

    Відзначимо, що 24-річний Веерпалу - син дворазового олімпійського чемпіона з лижних гонок Андруса Веерпалу.

    Раніше видання Kurier повідомило, що у вживанні допінгу на ЧС-2019 зізналися казахстанський лижник Олексій Полторанін і австрійці Макс Хауке і Домінік Балдауф.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ