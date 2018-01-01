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    Фанати «Альбасете» виступили проти продажу Зозулі в інший клуб

    Клаусула Зозулі становить 10 мільйонів євро
    Український нападник Роман Зозуля за короткий час став улюбленцем шанувальників «Альбасете». У контракті нашого нападника з іспанським клубом є пункт, згідно з яким 30 червня 2018 роки він стане вільним агентом, якщо команда не зможе пробитися за підсумками боротьби в Сегунді до Прімери. З огляду на те, що клаусула Зозулі становить 10
    • Сьогодні, 16:51
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    Роман Зозуля. Фото: AupaAlba.es
    Роман Зозуля. Фото: AupaAlba.es

    Клаусула Зозулі становить 10 мільйонів євро

    Український нападник Роман Зозуля за короткий час став улюбленцем шанувальників «Альбасете».

    У контракті нашого нападника з іспанським клубом є пункт, згідно з яким 30 червня 2018 роки він стане вільним агентом, якщо команда не зможе пробитися за підсумками боротьби в Сегунді до Прімери.

    З огляду на те, що клаусула Зозулі становить 10 мільйонів євро, місцеві ЗМІ задалися логічним запитанням: чи не краще продати гравця зараз за хорошу суму.

    Щоб отримати відповідь, 5maseldescuento.es провів опитування серед шанувальників клубу.

    З'ясувалося, що 33% вболівальників готові розлучитися із Зозулею в січні, якщо знайдеться на нього покупець. Втім, переважна більшість - 67% впевнені, що Романа «не можна продавати ні в якому разі».

    Разом з тим, джерела в керівництві «Альбасете» запевняють, що в січні Роман клуб точно не покине.

    Джерело: zbirna.com

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