Фанати «Альбасете» виступили проти продажу Зозулі в інший клуб
- Сьогодні, 16:51
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Клаусула Зозулі становить 10 мільйонів євро
Український нападник Роман Зозуля за короткий час став улюбленцем шанувальників «Альбасете».
У контракті нашого нападника з іспанським клубом є пункт, згідно з яким 30 червня 2018 роки він стане вільним агентом, якщо команда не зможе пробитися за підсумками боротьби в Сегунді до Прімери.
З огляду на те, що клаусула Зозулі становить 10 мільйонів євро, місцеві ЗМІ задалися логічним запитанням: чи не краще продати гравця зараз за хорошу суму.
Щоб отримати відповідь, 5maseldescuento.es провів опитування серед шанувальників клубу.
З'ясувалося, що 33% вболівальників готові розлучитися із Зозулею в січні, якщо знайдеться на нього покупець. Втім, переважна більшість - 67% впевнені, що Романа «не можна продавати ні в якому разі».
Разом з тим, джерела в керівництві «Альбасете» запевняють, що в січні Роман клуб точно не покине.
Джерело: zbirna.com