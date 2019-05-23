Фанати «Арсеналу» розкритикували Кардашьян через непідтримку Мхітаряна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кім Кардашьян

Зірці реаліті-шоу нагадали про її вірменське коріння

Вболівальники лондонського «Арсеналу» розкритикували американську зірку реаліті-шоу і актрису Кім Кардашьян, що має вірменське коріння, через те, що вона не підтримала півзахисника «канонірів» Генріха Мхітаряна.

Раніше хавбек оголосив, що пропустить фінал Ліги Європи, який відбудеться в Баку.

Варто зазначити, що Вірменія, уродженцем якої є футболіст «Арсеналу», і Азербайджан, де пройде гра, конфліктують щодо територіальної приналежності Нагірного Карабаху.

Кардашьян в «Твіттері» опублікувала пост з повідомленням: «Пройшов рік з тих пір, як мої двоюрідні сестри, Хлоя, Каньє, Норт і я відвідали Вірменію і дізналися багато про історію нашої родини».

У коментарях до повідомлення багато вболівальників «Арсеналу» написали критичні повідомлення на адресу Кардашьян, яка не згадала про ситуацію з Мхітаряном і не заступилася за нього.

Джерело: Чемпионат.com