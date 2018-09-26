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    Фанати з Ізраїлю влаштували бійку на матчі баскетбольної Ліги чемпіонів у Бельгії (відео)

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    Фанати з Ізраїлю влаштували бійку на матчі баскетбольної Ліги чемпіонів у Бельгії (відео)

    Було застосовано навіть сльозогінний газ щодо найбуйніших

    Другий поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів FIBA «Шарлеруа» – «Хапоель» (Тель-Авів) зупинявся на 15 хвилин.

    Причина – безлади на трибунах, передає сайт Федерації баскетболу України.

    Бійка спалахнула після того, як ізраїльський баскетболіст налетів на бельгійського вболівальника в запалі боротьби.

    Місцевий фан відштовхнув баскетболіста, на що вже бурхливо відреагували гості з Ізраїлю.

    Правоохоронці застосували сльозогінний газ, аби вгамувати пристрасті.

    Зауважимо, що у підсумку бельгійці перемогли (73:59) і вийшли у наступний раунд.

    газ фанати бійка баскетбол
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