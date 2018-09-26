Фанати з Ізраїлю влаштували бійку на матчі баскетбольної Ліги чемпіонів у Бельгії (відео)



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Було застосовано навіть сльозогінний газ щодо найбуйніших

Другий поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів FIBA «Шарлеруа» – «Хапоель» (Тель-Авів) зупинявся на 15 хвилин.

Причина – безлади на трибунах, передає сайт Федерації баскетболу України.

Бійка спалахнула після того, як ізраїльський баскетболіст налетів на бельгійського вболівальника в запалі боротьби.

Місцевий фан відштовхнув баскетболіста, на що вже бурхливо відреагували гості з Ізраїлю.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, аби вгамувати пристрасті.

Spirou Charleroi vs Hapoel Tel Aviv !!! Worldstaaaaaaaar ! Meilleur vidéo sur snap ; Alainkaban pic.twitter.com/RWXVXyYrVE — Taste (@Pacizer) 24 вересня 2018 р.

Зауважимо, що у підсумку бельгійці перемогли (73:59) і вийшли у наступний раунд.