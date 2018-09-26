  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фанату «Роми», який убив вболівальника «Наполі», пом'якшили вирок до 16 років позбавлення волі

    • Розсилка
    Фанати &laquo;Роми&raquo; - Фанату «Роми», який убив вболівальника «Наполі», пом'якшили вирок до 16 років позбавлення волі
    Фанати «Роми»

    Раніше обвинувачений мав відсидіти 26 років

    Фанат «Роми» Даніеле Де Сантіс, який у 2014 році вбив вболівальника «Наполі» Чіро Еспозіто, засуджений до 16 років в'язниці.

    Про це повідомляє Football Italia.

    Нещасний випадок стався 3 травня 2014 року перед фінальним матчем Кубка Італії між «Фіорентиною» та «Наполі» під час масових зіткнень між фанатами.

    Де Сантіс тоді вистрілив в Еспозіто, але пізніше на суді запевняв, що діяв виключно в межах самооборони, бачачи, як натовп фанатів рухається у його сторону.

    Зазначається, що Де Сантіс при цьому вистрілив Еспозіто у спину.

    В результаті потерпілий був доставлений у лікарню. Лікарі 53 дня боролися за життя Чіро, але врятувати його не змогли.

    Спочатку суд засудив де Сантіса до 26 років позбавлення волі, але тепер вирок був переглянутий і пом'якшений до 16 років ув'язнення.

    Джерело: sport24.ru

    НОВИНИ ФУТБОЛУ суд Італія фанати смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ