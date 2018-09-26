Фанату «Роми», який убив вболівальника «Наполі», пом'якшили вирок до 16 років позбавлення волі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фанати «Роми»

Раніше обвинувачений мав відсидіти 26 років

Фанат «Роми» Даніеле Де Сантіс, який у 2014 році вбив вболівальника «Наполі» Чіро Еспозіто, засуджений до 16 років в'язниці.

Про це повідомляє Football Italia.

Нещасний випадок стався 3 травня 2014 року перед фінальним матчем Кубка Італії між «Фіорентиною» та «Наполі» під час масових зіткнень між фанатами.

Де Сантіс тоді вистрілив в Еспозіто, але пізніше на суді запевняв, що діяв виключно в межах самооборони, бачачи, як натовп фанатів рухається у його сторону.

Зазначається, що Де Сантіс при цьому вистрілив Еспозіто у спину.

В результаті потерпілий був доставлений у лікарню. Лікарі 53 дня боролися за життя Чіро, але врятувати його не змогли.

Спочатку суд засудив де Сантіса до 26 років позбавлення волі, але тепер вирок був переглянутий і пом'якшений до 16 років ув'язнення.

Джерело: sport24.ru