Федецький захистив антиукраїнську позицію Ракицького в збірній



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Кандидат в депутати в партії «Слуга народу» Артем Федецький пропонує припинити дискусії щодо колишнього захисника «Шахтаря»

Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував поведінку колишнього партнера по національній команді Ярослава Ракицького, який ніколи не співав Гімн України перед поєдинками разом з партнерами.

«У збірній ми цю тему не обговорювали. Це особиста справа кожного. Один може кричати, що патріот, голосно співати гімн та цілувати тризуб, при цьому бути повним бидлом. А другий може поводитися зовсім інакше. Тему з Ракицьким потрібно закривати. Не співав він гімн – ну, і не співав, перейшов до Росії. Я не можу сказати про нього як людину жодного поганого слова. Усі думали, він не співає гімн – значить, він якийсь не такий. А він нормальний хлопець. Він так вирішив. Я б так не вчинив», - розповів Федецький в ефірі каналу «Зе Интервьюер».

Колишній захисник «Шахтаря» та збірної України Ярослав Ракицький у січні 2019 року перейшов до російського «Зеніта», у тренерському штабі якого працює ще один колишній футболіст «гірників» та національної збірної Анатолій Тимощук.

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Артем Федецький балотується в депутати Верховної Ради України у Львівській області від партії «Слуга народу».