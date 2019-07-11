  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще один український футболіст поїхав заробляти в Росію

    • Розсилка
    Андрій Міщенко - Ще один український футболіст поїхав заробляти в Росію
    Андрій Міщенко
    Динамоманія

    Колишній захисник «Чорноморця» Андрій Міщенко виступатиме за «СКА-Хабаровськ»

    Український 28-річний захисник Андрій Міщенко уклав угоду з російським футбольним клубом «СКА-Хабаровськ». Гравець уже отримав 22-й ігровий номер у новому клубі, інформує прес-служба хабарівців.

    Минулого сезону Міщенко виступав за одеський «Чорноморець». Раніше він також виступав за «Гірник-Спорт», «Сталь», «Севастополь», «Олімпік». Також виступав у Ізраїлі за «Маккабі» з Нетанії та «Хапоель» з Ашкелона.

    Нагадаємо, раніше з донецького «Шахтаря» на заробітки в РФ вирушили Ярослав Ракицький до «Зеніту» та Іван Ордець до московського «Динамо».

    Читайте також: «ПСЖ» має намір знизити трансферну вартість Неймара
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ