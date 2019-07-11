Ще один український футболіст поїхав заробляти в Росію



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Андрій Міщенко Динамоманія

Колишній захисник «Чорноморця» Андрій Міщенко виступатиме за «СКА-Хабаровськ»

Український 28-річний захисник Андрій Міщенко уклав угоду з російським футбольним клубом «СКА-Хабаровськ». Гравець уже отримав 22-й ігровий номер у новому клубі, інформує прес-служба хабарівців.

Минулого сезону Міщенко виступав за одеський «Чорноморець». Раніше він також виступав за «Гірник-Спорт», «Сталь», «Севастополь», «Олімпік». Також виступав у Ізраїлі за «Маккабі» з Нетанії та «Хапоель» з Ашкелона.

Нагадаємо, раніше з донецького «Шахтаря» на заробітки в РФ вирушили Ярослав Ракицький до «Зеніту» та Іван Ордець до московського «Динамо».