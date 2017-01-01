Федерація футболу учасників АТО: Якщо «Шахтар» не вибачиться, ми будемо закликати бойкотувати його матчі

У Федерації пригрозили бойкотом матчів донецького клубу, якщо той не принесе вибачень

Федерація футболу учасників АТО відповіла на заяву гендиректора «Шахтаря» Сергія Палкіна, який спростував відмову клубу брати участь в акції перед матчем з «Олімпіком». Федерація зажадала від «Шахтаря» вибачення, в іншому випадку, вона буде бойкотувати матчі донецького клубу.



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У Федерації пригрозили бойкотом матчів донецького клубу, якщо той не принесе вибачень

Федерація футболу учасників АТО відповіла на заяву гендиректора «Шахтаря» Сергія Палкіна, який спростував відмову клубу брати участь в акції перед матчем з «Олімпіком».

Федерація зажадала від «Шахтаря» вибачення, в іншому випадку, вона буде бойкотувати матчі донецького клубу.

«Після вашої заяви щодо нас як організаторів цієї благодійної і благородної акції, НЕшанований Сергій Анатолійович Палкін, яка показує справжнє ваше обличчя і в черговий раз принижує гідність героїв, які власними життями захищають територіальну цілісність України, коли дехто в цей час заробляє мільйони по обидві сторони барикад, заявляємо наступне:

Якщо клуб «Шахтар» офіційно не принесе вибачення діткам учасників бойових дій, їхнім батькам і нашій Федерації футболу учасників АТО, як організаторам благодійної акції «Мій тато – Герой!», ми будемо звертатися до всіх наших побратимів учасників АТО по всій Україні та ультрасів всіх українських клубів, засудити поведінку клуба «Шахтар» та бойкотувати всі матчі ФК «Шахтар», - йдеться у заяві.