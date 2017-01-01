Палкін: Ця історія з футболками - спроба відвести увагу від теми Маріуполя

Генеральний директор «Шахтаря» вважає, що ім'я донецького клубу спеціально хочуть спаплюжити

Заборона одягати футболки «Мій тато - герой» і погрози «Шахтаря» не вийти на матч з «Олімпіком» - нахабна брехня. Про це заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін, який відповів на звинувачення у відмові брати участь в акції Федерації футболу учасників АТО. «За два дні



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Сергій Палкін

Генеральний директор «Шахтаря» вважає, що ім'я донецького клубу спеціально хочуть спаплюжити

Заборона одягати футболки «Мій тато - герой» і погрози «Шахтаря» не вийти на матч з «Олімпіком» - нахабна брехня.

Про це заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін, який відповів на звинувачення у відмові брати участь в акції Федерації футболу учасників АТО.

«За два дні до матчу з «Олімпіком» ми отримали офіційний лист від Федерації футболу України про акцію на підтримку збройних сил України на кубковому матчі з «Вересом», на якому діти повинні будуть вийти в футболках на підтримку військовослужбовців ЗСУ. «Шахтар» в той же день підтвердив свою згоду на участь», - зазначив Палкін на своїй сторінці у Facebook.

«Виходячи з вищесказаного, у нас не було ніяких логічних підстав забороняти дітям надягати футболки на матчі з «Олімпіком». Навіщо робити заборону на цьому матчі, але погоджуватися проводити акцію через три дні?!», - зауважив він.

За його словами, заборона надягати футболки - це така ж нахабна брехня, як і нібито погрози не вийти на матч.

«Будь-яка розсудлива людина розуміє - невихід на матч - це технічна поразка. Отримати 3-0 - в розпал чемпіонату, ви серйозно вірите в цю маячню?», - продовжив Палкін.

«У цій історії мені щиро шкода дітей, яких використовували як ширму, як прикриття справжніх мотивів. Їх цинічно використовували так само, як і організаторів цієї акції, Федерацію футболу АТО, чиї наміри розміняли на вигоду в інформаційній атаці», - впевнений функціонер.

На думку Палкіна, для того, щоб розігнати цю тему із заголовками, було витрачено багато грошей.

«Витрачено багато грошей, щоб розігнати цю тему із заголовками, в яких головний акцент зроблений на дітях і АТО. Проплачені публікації, зроблене вкидання в соцмережі і все заради того, щоб відійти від теми «Маріуполя». А кому це треба, ми всі чудово розуміємо», - підкреслив Палкін.