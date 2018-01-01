  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Федерація футболу України відмовила українським журналістам в акредитації на ЧС-2018

    Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков
    Федерація футболу України (ФФУ) відмовила українським журналістам в акредитації на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в цьому році в Росії. Про це в коментарі ТАСС повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков. «Раніше Федерація футболу України надіслала лист до ФІФА з такими поясненнями, що федерація не бере на себе відповідальність
    • Вчора, 22:55
    • Розсилка

    Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков

    Федерація футболу України (ФФУ) відмовила українським журналістам в акредитації на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в цьому році в Росії.

    Про це в коментарі ТАСС повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков.

    «Раніше Федерація футболу України надіслала лист до ФІФА з такими поясненнями, що федерація не бере на себе відповідальність за акредитацію журналістів, бо не відповідає за їх безпеку на чемпіонаті світу. Після чого національна федерація відкликала свою квоту», - розповів Франков.

    Він додав, що будь-який український журналіст, який хоче акредитуватися на ЧС-2018, може зробити це через ФІФА, якщо міжнародна федерація погодиться, або через Росію як країну-організатора.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу ФФУ ЧС-2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ