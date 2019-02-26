Федерер - найпопулярніший кумир дитинства серед тенісистів топ-150 рейтингу ATP



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Роджер Федерер

Друге місце зайняв американець Піт Сампрас

За інформацією офіційного сайту ATP, кумиром дитинства більшості гравців нинішньої топ-150 був Роджер Федерер. Відразу 34 тенісистів назвали легендарного швейцарця своїм улюбленим гравцем.

Другим йде Піт Сампрас (20), третім - Марат Сафін (13), якому трохи поступаються Рафаель Надаль (12) і Ллейтон Х'юїт з Патріком Рафтером (по 10). Семеро людей назвали Давида Феррера, шестеро - Хуана Карлоса Ферреро, по чотири - Густаво Куертена, Горана Іванішевича і Стефана Едберга, по три - Євгенія Кафельникова, Новака Джоковича, Давида Налбандяна, Фернандо Гонсалеса, Жо-Вільфреда Тсонга і Марсело Ріоса.

Ще 17 гравців згадані одного разу.

Роджер Федерер - 20-разовий чемпіон Мейджорів, олімпійський чемпіон та медаліст, шестиразовий переможець підсумкового турніру року, перша ракетка світу, семиразовий найкращий спортсмен Швейцарії (2003–2004, 2006–2007, 2012, 2014 та 2017).

Джерело: Sports.ru