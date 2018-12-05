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    Федерер першим в історії перебуває тисячу тижнів поспіль в топ-100 рейтингу ATP

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    Роджер Федерер - Федерер першим в історії перебуває тисячу тижнів поспіль в топ-100 рейтингу ATP
    Роджер Федерер

    Крім того, в наступному році Федерер поб'є ще один рекорд - за загальною кількістю тижнів в топ-100

    Третя ракетка світу швейцарець Роджер Федерер проводить 1000-й тиждень поспіль в топ-100 рейтингу ATP. 20-разовий переможець «Великих шоломів» - перший тенісист в історії, якому це вдалося.

    На другому місці за цим показником іде Джиммі Коннорс, який провів в сотні 888 тижнів поспіль.

    Крім того, в наступному році Федерер поб'є ще один рекорд - за загальною кількістю тижнів в топ-100. Зараз за цим показником лідирує Андре Агассі (1019).

    Джерело: Sports.ru

    теніс
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