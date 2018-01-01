Федерер зустрінеться з Чилічем у фіналі Australian Open

З 2008 року Роджер Федерер і Марін Чиліч встигли відіграти 9 матчів

У неділю, 28 січня, відбудеться фінал чоловічого турніру Australian Open між Роджером Федерером та Маріном Чилічем. Через рік Роджер Федерер знову у фіналі Australian Open - якщо в січні 2017-го прорив легендарного швейцарця, що не виходив на корт після нещасливого падіння в півфінальному матчі Вімблдону-2016 проти Мілоша Раоніча, сприймався як



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Роджер Федерер і Марін Чиліч. Фото: Getty Images

З 2008 року Роджер Федерер і Марін Чиліч встигли відіграти 9 матчів

У неділю, 28 січня, відбудеться фінал чоловічого турніру Australian Open між Роджером Федерером та Маріном Чилічем.

Через рік Роджер Федерер знову у фіналі Australian Open - якщо в січні 2017-го прорив легендарного швейцарця, що не виходив на корт після нещасливого падіння в півфінальному матчі Вімблдону-2016 проти Мілоша Раоніча, сприймався як сценарій типового спортивного фільму про яскравий камбек зі щасливим кінцем, то в цьому році нев'янучий ветеран спочатку вважався головним фаворитом на титул.

Багато хто пророкував Федереру реванш з Рафаелем Надалем, але іспанця в черговий раз підвело здоров'я. Надаля у фіналі замінить той, хто встав на його шляху, - шоста ракетка світу Марін Чиліч, знає, як перемагати Федерера на хардовому покритті.

До 30-го фіналу на турнірах Великого шолома Федерер дістався без особливих проблем. Швейцарець через 11 років знову на шляху до фіналу Australian Open не програв жодного сету. У чвертьфіналі створити проблеми чинному чемпіону спробував Томаш Бердих, але варто було Федереру відігратися в першому сеті з рахунку 2:5, як чех поплив і перестав чинити серйозний опір.

Потенційний півфінал проти Новака Джоковича або Олександра Звєрєва для Федерера перетворився в спаринг з травмованим Хеном Чоном.

Чиліч в матчі першого кола проти Вашека Поспішіла мало не допустив п'ятий сет, два наступних кола хорват пройшов упевнено, після чого взявся за іспанців - в 1/8 фіналу Марін здобув вольову перемогу над Пабло Карреньо-Бустою, а в чвертьфіналі не без частки везіння зупинив першу ракетку світу Рафаеля Надаля. Півфінальна перемога над переляканим Кайлом Едмундом далася Чілічу дуже легко.

З 2008 року Роджер Федерер і Марін Чиліч встигли відіграти 9 матчів (8-1 на користь швейцарця). Головний матч в історії особистих зустрічей відбувся 6 місяців тому - у фіналі Вімблдону Федерер на подив легко розгромив Чиліча, який по ходу матчу був так розчарований своєю грою, що навіть заплакав.

На Australian Open Федерер і Чиліч ще не перетиналися, зате двічі зіграли на US Open - у 2011 році швейцарець виграв у трьох партіях, але через три роки хорват взяв переконливий реванш і відправився назустріч своєму першому і поки єдиному Шолому.

Джерело: sportarena.com