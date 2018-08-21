  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фернандо Алонсо виграв гонку «6 годин Сільверстоуна», але у його екіпажу відібрали перемогу

    • Розсилка
    Фернандо Алонсо виграв гонку «6 годин Сільверстоуна», але у його екіпажу відібрали перемогу

    Машини Toyota не пройшли тести після перегонів

    Обидва екіпажі Toyota виключені з протоколу гонки «6 годин Сільверстоуна». Перемога перейшла до приватної Rebellion, чий екіпаж фінішував третім.

    Машини Toyota під номерами 8 і 7 домінували у «6 годинах Сільверстоуна». Першим до фінішу прийшов екіпаж у складі Фернандо Алонсо, Себастьяна Буемі та Кадзукі Накадзіми.

    Однак на технічній інспекції після гонки обидві машини Toyota провалили тест на відхилення планки під днищем.

    Передня частина планки на машині номер 8 відхилялася «на шість міліметрів з правого боку та на вісім міліметрів з лівого боку під навантаженням у 2 500 ньютонів на передню частину планки».

    Що стосується машини під номером 7, то тут «передня частина планки відхилялася на дев'ять міліметрів по обидва боки під навантаженням у 2 500 ньютонів на обидві сторони планки».

    Внаслідок порушення технічного регламенту обидва екіпажі Toyota виключені з протоколу гонки. Перемога перейшла до Rebellion, чий екіпаж у складі Густаво Менесеса, Тома Лорана та Матьяса Беше фінішував третім.

    Друге місце зайняли їхні напарники Ніл Яні та Андре Лоттерер, а доповнили подіум Стефан Сарразен і Єгор Оруджев з SMP Racing.

    У повідомленні суддів сказано, що в Toyota пояснили, що планки на її машинах були пошкоджені під час гонки. Але вони не вважали це достатнім виправданням.

    Після новини про дискваліфікацію Toyota випустила заяву, у якій сказано: «Обидві машини були пошкоджені в передній частині під час гонки через нові бордюри на Сільверстоуні. На жаль, обидві машини через це провалили тест на відхилення планки. В результаті судді дискваліфікували обидва екіпажі».

    «Конструкція цих деталей не змінювалася з початку сезону-2017. З того часу вони завжди проходили цей тест, в тому числі в Спа в цьому сезоні. Зараз команда розмірковує над своїми можливими подальшими діями», - додається.

    Джерело: ua.motorsport.com

    машини Автоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ