Фернандо Алонсо виграв гонку «6 годин Сільверстоуна», але у його екіпажу відібрали перемогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машини Toyota не пройшли тести після перегонів

Обидва екіпажі Toyota виключені з протоколу гонки «6 годин Сільверстоуна». Перемога перейшла до приватної Rebellion, чий екіпаж фінішував третім.

Машини Toyota під номерами 8 і 7 домінували у «6 годинах Сільверстоуна». Першим до фінішу прийшов екіпаж у складі Фернандо Алонсо, Себастьяна Буемі та Кадзукі Накадзіми.

Однак на технічній інспекції після гонки обидві машини Toyota провалили тест на відхилення планки під днищем.

Передня частина планки на машині номер 8 відхилялася «на шість міліметрів з правого боку та на вісім міліметрів з лівого боку під навантаженням у 2 500 ньютонів на передню частину планки».

Що стосується машини під номером 7, то тут «передня частина планки відхилялася на дев'ять міліметрів по обидва боки під навантаженням у 2 500 ньютонів на обидві сторони планки».

Внаслідок порушення технічного регламенту обидва екіпажі Toyota виключені з протоколу гонки. Перемога перейшла до Rebellion, чий екіпаж у складі Густаво Менесеса, Тома Лорана та Матьяса Беше фінішував третім.

Друге місце зайняли їхні напарники Ніл Яні та Андре Лоттерер, а доповнили подіум Стефан Сарразен і Єгор Оруджев з SMP Racing.

У повідомленні суддів сказано, що в Toyota пояснили, що планки на її машинах були пошкоджені під час гонки. Але вони не вважали це достатнім виправданням.

Після новини про дискваліфікацію Toyota випустила заяву, у якій сказано: «Обидві машини були пошкоджені в передній частині під час гонки через нові бордюри на Сільверстоуні. На жаль, обидві машини через це провалили тест на відхилення планки. В результаті судді дискваліфікували обидва екіпажі».

«Конструкція цих деталей не змінювалася з початку сезону-2017. З того часу вони завжди проходили цей тест, в тому числі в Спа в цьому сезоні. Зараз команда розмірковує над своїми можливими подальшими діями», - додається.

Джерело: ua.motorsport.com