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    Ferrari оголосила про підписання контракту із Шарлем Леклером

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    Шарль Леклер - Ferrari оголосила про підписання контракту із Шарлем Леклером
    Шарль Леклер

    Молодий пілот замінить Кімі Райкконена

    До старту Гран Прі Сінгапуру Ferrari оголосила про розставання з досвідченим Кімі Райкконеном, який покине команду після нинішнього сезону.

    Райкконен залишить Ferrari як один з найуспішніших гонщиків, поступаючись за кількістю стартів у цій команді (144) лише Міхаелю Шумахеру (179).

    Тепер Скудерія офіційно підтвердила, що з 2019 року новим напарником Себастьяна Феттеля буде Шарль Леклер.

    20-річний представник Монако є вихованцем програми Ferrari.

    Дебютував у Формулі-1 в нинішньому сезоні, набравши 13 очок за 14 гонок.

    Поки що оголошено про контракт на один рік.

    Джерело: Sport.ua

    Автоспорт Формула-1
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