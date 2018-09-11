Ferrari оголосила про підписання контракту із Шарлем Леклером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шарль Леклер

Молодий пілот замінить Кімі Райкконена

До старту Гран Прі Сінгапуру Ferrari оголосила про розставання з досвідченим Кімі Райкконеном, який покине команду після нинішнього сезону.

Райкконен залишить Ferrari як один з найуспішніших гонщиків, поступаючись за кількістю стартів у цій команді (144) лише Міхаелю Шумахеру (179).

Тепер Скудерія офіційно підтвердила, що з 2019 року новим напарником Себастьяна Феттеля буде Шарль Леклер.

20-річний представник Монако є вихованцем програми Ferrari.

Дебютував у Формулі-1 в нинішньому сезоні, набравши 13 очок за 14 гонок.

Поки що оголошено про контракт на один рік.

Джерело: Sport.ua