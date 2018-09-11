Ferrari оголосила про підписання контракту із Шарлем Леклером
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Шарль Леклер
Молодий пілот замінить Кімі Райкконена
До старту Гран Прі Сінгапуру Ferrari оголосила про розставання з досвідченим Кімі Райкконеном, який покине команду після нинішнього сезону.
Райкконен залишить Ferrari як один з найуспішніших гонщиків, поступаючись за кількістю стартів у цій команді (144) лише Міхаелю Шумахеру (179).
Тепер Скудерія офіційно підтвердила, що з 2019 року новим напарником Себастьяна Феттеля буде Шарль Леклер.
20-річний представник Монако є вихованцем програми Ferrari.
Дебютував у Формулі-1 в нинішньому сезоні, набравши 13 очок за 14 гонок.
Поки що оголошено про контракт на один рік.
Джерело: Sport.ua