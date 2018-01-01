Фесенко допоміг своїй команді виграти в Італії, команда Боброва програла у Литві

На рахунку Кирила 9 очок і 12 підбирань, а В’ячеслав набрав 15 очок

Форвард збірної України та «П’єно Жвайгждес» В’ячеслав Бобров став одним з кращих у матчі чемпіонату Литви проти «Літкабеліса» – 91:100. Українець за 27:29 хв зі старту набрав 15 очок, п’ять підбирань і чотири передачі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. В одному з епізодів



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Кирило Фесенко (по центру)

На рахунку Кирила 9 очок і 12 підбирань, а В’ячеслав набрав 15 очок

Форвард збірної України та «П’єно Жвайгждес» В’ячеслав Бобров став одним з кращих у матчі чемпіонату Литви проти «Літкабеліса» – 91:100.

Українець за 27:29 хв зі старту набрав 15 очок, п’ять підбирань і чотири передачі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

В одному з епізодів поєдинку баскетболіст ефектно завершив алей-упом атаку своєї команди.

Матч став дебютним для Рамунаса Бутаутаса на посаді головного тренера «Літкабеліса». До нього в.о. головного тренера був український фахівець Віталій Черній, який залишився у клубі на посаді асистента.

Водночас, центровий збірної України Кирило Фесенко допоміг «Авелліно» вирвати на виїзді перемогу в овертаймі у матчі 13-го туру проти «Динамо Сассарі» – 95:88.

Український баскетболіст за 28 хвилин зі старту набрав 9 очок і 13 підбирань.

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