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    Феттель став першим на шинних тестах Формули-1 в Абу-Дабі

    Вальттері Боттас став другим, Макс Ферстаппен - третім, а Роберт Кубіца - сьомим
    Себастьян Феттель і Ferrari закінчили шинні тести Pirelli в Абу-Дабі з найшвидшим результатом. Ці тести стали останніми у сезоні Формули-1 2017 року. Феттель показав свій найкращий час 1:37.551 на новій гумі Hypersoft ще зранку, і до завершення дня цей результат не був покращений. Вальттері Боттас і Макс Ферстаппен посіли друге та третє місця
    • Вчора, 21:19
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    Вальттері Боттас став другим, Макс Ферстаппен - третім, а Роберт Кубіца - сьомим

    Себастьян Феттель і Ferrari закінчили шинні тести Pirelli в Абу-Дабі з найшвидшим результатом.

    Ці тести стали останніми у сезоні Формули-1 2017 року.

    Феттель показав свій найкращий час 1:37.551 на новій гумі Hypersoft ще зранку, і до завершення дня цей результат не був покращений.

    Вальттері Боттас і Макс Ферстаппен посіли друге та третє місця для Mercedes і Red Bull відповідно, а Серхіо Перес та Естебан Окон для Force India зайняли відповідно четверте та п'яте.

    Головною інтригою дня була команда Williams, яка оцінювала Сергія Сироткіна та Роберта Кубіцу.

    Сироткін знаходився у боліді більшу частину дня і встановив найкращий для себе час 1:39.947 на гумі Soft, що дозволило йому опинитися на десятому місці.

    Кубіца зміг сісти за кермо під вечір та спробував Hypersoft, завдяки чому він показав час 1:39.485, що у 1.9 секундах від результату Феттеля. Він закінчив тести сьомим позаду Карлоса Сайнса з Renault.

    Нагадаємо, Райкконен завершив перший день тестів в Абу-Дабі з найкращим часом.

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    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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