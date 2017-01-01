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    Райкконен завершив перший день тестів в Абу-Дабі з найкращим часом

    Другим став Даніель Ріккардо, а третім – Льюїс Хемілтон
    Кімі Райкконен встановив найкращий результат першого дня шинних тестів Pirelli в Абу-Дабі. Пілот Ferrari подолав коло за 1:37.768 на нових шинах HyperSoft для 2018 року. Він випередив Даніеля Ріккардо на 0.298 секунди. Загалом фін подолав 99 кіл. Райкконен поступиться місцем Себастьяну Феттелю у середу. Усі гонщики отримали можливість
    • Сьогодні, 09:28
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    Другим став Даніель Ріккардо, а третім – Льюїс Хемілтон

    Кімі Райкконен встановив найкращий результат першого дня шинних тестів Pirelli в Абу-Дабі.

    Пілот Ferrari подолав коло за 1:37.768 на нових шинах HyperSoft для 2018 року.

    Він випередив Даніеля Ріккардо на 0.298 секунди. Загалом фін подолав 99 кіл.

    Райкконен поступиться місцем Себастьяну Феттелю у середу.

    Усі гонщики отримали можливість випробувати хоча б деякі нові шини для наступного року, які стали м’якішими.

    Найбільшу кількість кіл подолав Ромен Грожан – 137. Фернандо Алонсо після вранішньої аварії повернувся на трасу та загалом подолав 115 кіл.

    Роберт Кубіца, який брав участь у вранішній сесії, проїхав 100 кіл, найшвидше з яких – за 1:41.296.

    Результати першого дня тестів:

    235

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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