Райкконен завершив перший день тестів в Абу-Дабі з найкращим часом
- Сьогодні, 09:28
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Другим став Даніель Ріккардо, а третім – Льюїс Хемілтон
Кімі Райкконен встановив найкращий результат першого дня шинних тестів Pirelli в Абу-Дабі.
Пілот Ferrari подолав коло за 1:37.768 на нових шинах HyperSoft для 2018 року.
Він випередив Даніеля Ріккардо на 0.298 секунди. Загалом фін подолав 99 кіл.
Райкконен поступиться місцем Себастьяну Феттелю у середу.
Усі гонщики отримали можливість випробувати хоча б деякі нові шини для наступного року, які стали м’якішими.
Найбільшу кількість кіл подолав Ромен Грожан – 137. Фернандо Алонсо після вранішньої аварії повернувся на трасу та загалом подолав 115 кіл.
Роберт Кубіца, який брав участь у вранішній сесії, проїхав 100 кіл, найшвидше з яких – за 1:41.296.
Результати першого дня тестів:
Джерело: ua.motorsport.com