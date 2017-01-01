Райкконен завершив перший день тестів в Абу-Дабі з найкращим часом

Другим став Даніель Ріккардо, а третім – Льюїс Хемілтон

Кімі Райкконен встановив найкращий результат першого дня шинних тестів Pirelli в Абу-Дабі. Пілот Ferrari подолав коло за 1:37.768 на нових шинах HyperSoft для 2018 року. Він випередив Даніеля Ріккардо на 0.298 секунди. Загалом фін подолав 99 кіл. Райкконен поступиться місцем Себастьяну Феттелю у середу. Усі гонщики отримали можливість