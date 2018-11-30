ФІФА обмежить число оренд за сезон з 2020 року



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При цьому між двома окремо взятими клубами може бути оформлено не більше двох орендних угод за сезон

ФІФА може внести зміни в правила оренди гравців.

За інформацією The Times, керівництво Міжнародної федерації футболу вже погодило введення обмежень на кількість орендних угод за сезон і найближчим часом введе нові правила.

Вони почнуть діяти з сезону-2020/21. Кожен клуб зможе оформляти не більше шести або восьми орендних угод за сезон.

При цьому між двома окремо взятими клубами може бути оформлено не більше двох орендних угод за сезон.

Дані правила будуть введені з метою припинення практики фінансової експлуатації футболістів, що заважає гравцям розкрити свій потенціал.

Деякі клуби не бажають припиняти співпрацю з молодими талановитими гравцями, вважаючи за краще віддавати їх в оренду.

Наприклад, в «Челсі» на даний момент числиться 39 гравців, орендованих іншими клубами.

Джерело: Tribuna.com