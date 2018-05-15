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    ФІФА розгляне збільшення числа учасників Чемпіонату світу-2022 до 48 команд

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    Це питання буде розглянуте на Конгресі, який відбудеться 13-го червня в Москві

    Конгрес ФІФА 13 червня в Москві обговорить питання про можливе збільшення числа учасників Чемпіонату світу-2022 року в Катарі.

    Пропозиція про розширення турніру з 32 до 48 команд була висунута Американською конфедерацією футболу (КОНМЕБОЛ).

    Збільшення складу учасників також призведе до збільшення загальної кількості ігор з 64 до 80, що може стати додатковою проблемою для організації турніру в Катарі, який пройде в листопаді-грудні 2022 року.

    На даний момент заплановано, що світова першість 2026-го року стане першою, в якій візьмуть участь 48 команд.

    Вони будуть розділені на 16 груп, в кожній з яких по дві кращі команди вийдуть в плей-офф.

    Також на конгресі буде визначено місце проведення Чемпіонату світу-2026.

    Спільну заявку на проведення турніру подали США, Мексика і Канада, також на право прийняти турнір претендує Марокко.

    Джерело: ТАСС

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