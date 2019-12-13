ФІФА розраховує відсудити в Блаттера та Платіні два мільйони євро
Блаттер і Платіні
Eurosport
Цю суму колишній очільник ФІФА передав колишньому президенту УЄФА
ФІФА планує подати судовий позов проти колишнього свого президента Зеппа Блаттера та колишнього очільника УЄФА Мішеля Платіні. У міжнародній футбольній федерації мають намір відсудити у них два мільйони євро, інформує BBC.
Комітет з етики ФІФА ухвалив 2015 року відсторонити Блаттера та Платіні від футбольної діяльності через причетність до корупції. Тоді ж було встановлено, що Блаттер передав Платіні два мільйони євро з коштів ФІФА.
Наразі ФІФА планує повернути кошти з можливими відсотками.
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Блаттер та Платіні категорично заперечують провину. Натомість колишній очільник ФІФА сам розглядає можливість зустрічного позову з вимогами виплатити недоотримані кошти.