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    ФІФА розраховує відсудити в Блаттера та Платіні два мільйони євро

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    Блаттер і Платіні - ФІФА розраховує відсудити в Блаттера та Платіні два мільйони євро
    Блаттер і Платіні
    Eurosport

    Цю суму колишній очільник ФІФА передав колишньому президенту УЄФА

    ФІФА планує подати судовий позов проти колишнього свого президента Зеппа Блаттера та колишнього очільника УЄФА Мішеля Платіні. У міжнародній футбольній федерації мають намір відсудити у них два мільйони євро, інформує BBC.

    Комітет з етики ФІФА ухвалив 2015 року відсторонити Блаттера та Платіні від футбольної діяльності через причетність до корупції. Тоді ж було встановлено, що Блаттер передав Платіні два мільйони євро з коштів ФІФА.

    Наразі ФІФА планує повернути кошти з можливими відсотками.

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    Блаттер та Платіні категорично заперечують провину. Натомість колишній очільник ФІФА сам розглядає можливість зустрічного позову з вимогами виплатити недоотримані кошти.  

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