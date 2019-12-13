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    Йожеф Сабо: у «Динамо» немає команди

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    Йожеф Сабо - Йожеф Сабо: у «Динамо» немає команди
    Йожеф Сабо
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    Колишній тренер киян та збірної України прокоментував провал команди Олексія Михайличенка в Лізі Європи

    Колишній тренер київського «Динамо» Йожеф Сабо прокоментував провал команди Олексія Михайличенка в Лізі Європи. Він вважає, що в «Динамо» нема єдиного колективу.

    «Кияни провалилися. У «Динамо» немає команди. Є футболісти, але немає команди. Майстерність гравців на дуже низькому рівні. Так, вони тиснули, накидали м’яч, а що далі? Я не побачив стилю гри «Динамо». Усе на дуже низькому рівні. От і вилетіли. Кому ми програли групу – просто ганьба. Ми побачили несучасний футбол. Лобановський казав, що буде футбол, коли грають в дотик, в півдотику. Гравець має знати, що робити з м’ячем ще до його прийому. Не побачив тактики в діях «Динамо», - передає слова фахівця 1927.kiev.ua.

    Нагадаємо, напередодні «Динамо» на останніх секундах компенсованого часу вирвало нічию в домашньому матчі проти швейцарського «Лугано» та остаточно вилетіло з єврокубків поточного сезону.

     Читайте також: Дно з мулом і ропухами. Чому «Динамо» з тріском вилетіло із Ліги Європи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Йожеф Сабо
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