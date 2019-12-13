Йожеф Сабо: у «Динамо» немає команди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йожеф Сабо Фейсбук

Колишній тренер киян та збірної України прокоментував провал команди Олексія Михайличенка в Лізі Європи

Колишній тренер київського «Динамо» Йожеф Сабо прокоментував провал команди Олексія Михайличенка в Лізі Європи. Він вважає, що в «Динамо» нема єдиного колективу.

«Кияни провалилися. У «Динамо» немає команди. Є футболісти, але немає команди. Майстерність гравців на дуже низькому рівні. Так, вони тиснули, накидали м’яч, а що далі? Я не побачив стилю гри «Динамо». Усе на дуже низькому рівні. От і вилетіли. Кому ми програли групу – просто ганьба. Ми побачили несучасний футбол. Лобановський казав, що буде футбол, коли грають в дотик, в півдотику. Гравець має знати, що робити з м’ячем ще до його прийому. Не побачив тактики в діях «Динамо», - передає слова фахівця 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, напередодні «Динамо» на останніх секундах компенсованого часу вирвало нічию в домашньому матчі проти швейцарського «Лугано» та остаточно вилетіло з єврокубків поточного сезону.