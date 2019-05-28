Фінал Ліги Європи: Мхітаряну «радили» не демонструвати прапор Вірменії в Баку



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Генріх Мхітарян відмовився летіти з «Арсеналом» в Баку з політичних мотивів

Віце-президент федерації футболу Вірменії Армен Мелікбекян розповів про обмеження, накладені на півзахисника лондонського «Арсеналу» Генріха Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи з «Челсі», який відбудеться в Баку 29 травня.

«За нашими відомостями, Мхітаряну «порадили» не демонструвати прапор Вірменії в Баку в разі перемоги «Арсеналу» в фіналі. Це недопустимо. Як ви пам'ятаєте, Генріх був з прапором після закінчення фіналу Ліги Європи, що відбувся в 2017 році в Стокгольмі. Якщо ми говоримо про безпеку, то це стосується також тих випадків, коли збираєшся демонструвати прапор», - цитує Мелікбекяна Armfootball.com з посиланням на CNN.

Нагадаємо, Мхітарян відмовився летіти з «Арсеналом» в Баку з політичних мотивів. Влада Азербайджану гарантували гравцеві безпеку, проте футболіст не погодився на поїздку, після чого МЗС країни заявило, що Вірменія використовує хавбека в провокаційних цілях. Країни конфліктують щодо територіальної приналежності Нагірного Карабаху.

Джерело: Чемпионат.com