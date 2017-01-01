Фінал молодіжного чемпіонату Бразилії завершився масовою бійкою футболістів (відео)
- Сьогодні, 19:42
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Причиною бійки стала агресія з боку програвшої команди
У фіналі молодіжного чемпіонату Бразилії у штаті Амазонас між командами «Насьональ» U-18 та «Амеріка» U-18 сталась бійка.
В першому матчі фіналу «Амеріка» поступилась (2:3). Однак у матчі-відповіді гравці «Амеріки» змогли вирвати перемогу на останніх хвилинах і здобути чемпіонство.
Після вирішального гола між командами розгорілась жорстока масова бійка. Відзначимо, що гравець «Амеріки» Матеус Гальвао отримав кілька ударів у голову і був доставлений у лікарню.
Джерело: Футбол 24