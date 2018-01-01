Фіналістка Australian Open відмовилася їхати на турнір в Росію
- Сьогодні, 20:48
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Сімона Халеп. Фото: btu.org.ua
Матчі основної сітки турніру розпочнуться 29 січняФіналістка Australian Open - 2018 румунська тенісистка Сімона Халеп відмовилася приїжджати на турнір St. Petersburg Ladies Trophy-2018 через травму щиколотки.
Про намір Халеп пропустити змагання розповів генеральний директор турніру Олександр Медведєв.
Матчі основної сітки турніру St. Petersburg Ladies Trophy розпочнуться 29 січня.
Нагадаємо, що у фіналі жіночого турніру Australian Open Сімона Халеп потупилася Каролін Возняцкі.