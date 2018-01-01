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    Фіналістка Australian Open відмовилася їхати на турнір в Росію

    Матчі основної сітки турніру розпочнуться 29 січня
    Фіналістка Australian Open - 2018 румунська тенісистка Сімона Халеп відмовилася приїжджати на турнір St. Petersburg Ladies Trophy-2018 через травму щиколотки. Про намір Халеп пропустити змагання розповів генеральний директор турніру Олександр Медведєв. Матчі основної сітки турніру St. Petersburg Ladies Trophy розпочнуться 29 січня. Нагадаємо, що
    • Сьогодні, 20:48
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    Сімона Халеп. Фото: btu.org.ua
    Сімона Халеп. Фото: btu.org.ua

    Матчі основної сітки турніру розпочнуться 29 січня

    Фіналістка Australian Open - 2018 румунська тенісистка Сімона Халеп відмовилася приїжджати на турнір St. Petersburg Ladies Trophy-2018 через травму щиколотки.

    Про намір Халеп пропустити змагання розповів генеральний директор турніру Олександр Медведєв.

    Матчі основної сітки турніру St. Petersburg Ladies Trophy розпочнуться 29 січня.

    Нагадаємо, що у фіналі жіночого турніру Australian Open Сімона Халеп потупилася Каролін Возняцкі.

    теніс
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