Каролін Возняцкі - переможниця жіночого Australian Open

Уродженка Данії повернула собі звання першої ракетки світу

Датчанка Каролін Возняцкі у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп і завоювала свій перший титул на турнірах серії Великого Шолома. Шлях Возняцкі і Халеп до дебютного Шолому ряснів різноманітними паралелями - обидві тенісистки намагалися з третьої спроби підкорити роками неприступну фортецю,



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Каролін Возняцкі. Фото: Getty Images

Уродженка Данії повернула собі звання першої ракетки світу

Датчанка Каролін Возняцкі у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп і завоювала свій перший титул на турнірах серії Великого Шолома.

Шлях Возняцкі і Халеп до дебютного Шолому ряснів різноманітними паралелями - обидві тенісистки намагалися з третьої спроби підкорити роками неприступну фортецю, обидві на Australian Open в 10-й раз пробилися в чвертьфінал Мейджора, а також по ходу турніру синхронно відіграли по кілька матч-болів.

Додатковим бонусом для чемпіонки було лідерство в рейтингу WTA, однак коли мова йде про перемогу на Шоломі, все інше автоматично відходить на другий план, особливо в разі Халеп і Возняцкі.

Стартові гейми фіналу пройшли під диктовку Возняцкі - датчанка впевнено тримала свою подачу, а серія коронних ударів з форхенда по лінії дозволила їй з першої спроби взяти гейм на прийомі і піти у відрив.

Ближче до середини сету Халеп стала все частіше пробивати оборону Возняцкі - закономірним розвитком подій став зворотний брейк румунки в дев'ятому геймі. Тут же Халеп видала два ейси і остаточно ліквідувала перевага суперниці (5:5).

На тайбрейку Возняцкі знову вдалося заманити Халеп в свої сіті - у Каролін знову прорізалася перша подача, Сімона ж не змогла уникнути невимушених помилок і без шансів віддала вирішальний гейм сету.

У другій партії Возняцкі продовжила чинити тиск на подачу Халеп. У третьому 10-хвилинному геймі Сімона відіграла чотири брейк-поінта, але наслідки цього марафону незабаром позначилися на її самопочутті. На переході Халеп з явними ознаками фізичного виснаження взяла медичний тайм-аут.

Возняцкі, збентежена незрозумілим станом суперниці, заграла пасивно і допустила перелом у грі. У восьмому геймі Халеп після серії глибоких ударів зробила брейк і вперше в фіналі вийшла вперед. У Возняцкі був шанс тут же повернути свою подачу, але Каролін упустила чергові брейк-поінти і розлучилася з надією завершити фінал в двох сетах.

По ходу вирішального сету тенісистки люб'язно обмінювалися втраченими шансами. Возняцкі почала з брейка, потім упустила шанс повести 3:0. Халеп відповіла серією з трьох брейків поспіль, змусивши суперницю брати медичні перерви.

Після відновлення гри Возняцкі повернула свою подачу - фінал за рахунку 4:4 у вирішальній партії фактично починався з чистого аркуша. Возняцкі захистила свою подачу, а в наступному геймі зробила останній крок до титулу - Каролін після подвійної помилки Халеп видала два феноменальних розіграша і таки змусила Халеп на матч-болі відправити м'яч у сітку.

Каролін Возняцкі з 43-ї спроби виграла турнір Великого шолома і стала першою тенісисткою в історії Данії, яка підкорила цю вершину. Попутно 27-річна уродженка Оденсе після 6-річної паузи в понеділок знову стане першою ракеткою світу. Сімона Халеп програла четвертий фінал поспіль і відклала свою мрію як мінімум до травня.

Титул на Australian Open приніс Возняцкі 4 мільйони австралійських доларів призових і 2000 рейтингових очок. Халеп дістався чек на 2 мільйони і 1300 рейтингових пунктів.

Статистика поєдинку:

Australian Open – 2018 року з тенісу

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд – $22,624,000

Фінал

Сімона Халеп (Румунія, 1) - Каролін Возняцкі (Данія, 2) - 6:7 (2), 6:3, 4:6

SportArena