Фінляндія вперше в історії вийшла на Євро, Іспанія виграє 7:0 та інші матчі відбору Євро-2020 (відео)
За підсумками матчів п’ятниці визначилося ще два учасники фінальної частини чемпіонату Європи
У п’ятницю, 15 листопада, зіграно ще вісім поєдинків передостаннього, дев’ятого туру відбірної кампанії Євро-2020.
За підсумками цих поєдинків місця в фінальній частині собі гарантували ще дві збірних – Фінляндії і Швеції.
Група D
Данія – Ґібралтар – 6:0
Голи: 1:0 – Сков (12). 2:0 – Ґютк’яєр (47). 3:0 – Мартін Брайтвайт (51). 4:0 – Сков (64). 5:0 – Крістіан Еріксен (85). 6:0 – Крістіан Еріксен (90+4)
Швейцарія – Грузія – 1:0
Гол: 1:0 – Іттен (77)
Становище команд: Данія – 15, Швейцарія – 14, Ірландія – 12, Грузія – 8, Ґібралтар – 0
Група F
Норвегія – Фарери – 4:0
Голи: 1:0 – Реґініуссен (4). 2:0 – Фосум (8). 3:0 – Александр Сьорлот (62). 4:0 – Александр Сьорлот (65)
Румунія – Швеція – 0:2
Голи: 0:1 – Маркус Берґ (18). 0:2 – Куайсон (34)
Іспанія – Мальта – 7:0
Голи: 1:0 – Мората (23). Санті Касорла (41). 3:0 – Пау Торрес (62). 4:0 – Пабло Саррабія (63). 5:0 – Дані Ольмо (69). 6:0 – Херард Морено (71). 7:0 – Хесус Навас (85)
Становище команд: Іспанія – 23, Швеція – 18, Румунія – 14, Норвегія – 14, Фарери – 3, Мальта – 3
Група J
Вірменія – Греція – 0:1
Гол: 0:1 – Лімніос (35)
Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0
Голи: 1:0 – Туомінен (21). 2:0 – Теему Пуккі (64, з пенальті). 3:0 – Теему Пуккі (75)
Боснія і Герцеґовина – Італія – 0:3
Голи: 0:1 – Ачербі (21). 0:2 – Інсіньє (37). 0:3 – Андреа Белотті (53)
Становище команд: Італія – 27, Фінляндія – 18, Греція – 11, Вірменія – 10, Боснія і Герцеґовина – 10, Ліхтенштейн – 2
Загалом місце на Євро-2020 ґарантували собі вже десять збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія і Швеція.