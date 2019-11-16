Фінляндія вперше в історії вийшла на Євро, Іспанія виграє 7:0 та інші матчі відбору Євро-2020 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народні гуляння у Фінляндії. Суомі вперше зіграють у фінальній частині футбольного Євро Фото із соцмереж

За підсумками матчів п’ятниці визначилося ще два учасники фінальної частини чемпіонату Європи

У п’ятницю, 15 листопада, зіграно ще вісім поєдинків передостаннього, дев’ятого туру відбірної кампанії Євро-2020.

За підсумками цих поєдинків місця в фінальній частині собі гарантували ще дві збірних – Фінляндії і Швеції.

Група D

Данія – Ґібралтар – 6:0

Голи: 1:0 – Сков (12). 2:0 – Ґютк’яєр (47). 3:0 – Мартін Брайтвайт (51). 4:0 – Сков (64). 5:0 – Крістіан Еріксен (85). 6:0 – Крістіан Еріксен (90+4)

Швейцарія – Грузія – 1:0

Гол: 1:0 – Іттен (77)

Становище команд: Данія – 15, Швейцарія – 14, Ірландія – 12, Грузія – 8, Ґібралтар – 0

Група F

Норвегія – Фарери – 4:0

Голи: 1:0 – Реґініуссен (4). 2:0 – Фосум (8). 3:0 – Александр Сьорлот (62). 4:0 – Александр Сьорлот (65)

Румунія – Швеція – 0:2

Голи: 0:1 – Маркус Берґ (18). 0:2 – Куайсон (34)

Іспанія – Мальта – 7:0

Голи: 1:0 – Мората (23). Санті Касорла (41). 3:0 – Пау Торрес (62). 4:0 – Пабло Саррабія (63). 5:0 – Дані Ольмо (69). 6:0 – Херард Морено (71). 7:0 – Хесус Навас (85)

Становище команд: Іспанія – 23, Швеція – 18, Румунія – 14, Норвегія – 14, Фарери – 3, Мальта – 3

Група J

Вірменія – Греція – 0:1

Гол: 0:1 – Лімніос (35)

Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

Голи: 1:0 – Туомінен (21). 2:0 – Теему Пуккі (64, з пенальті). 3:0 – Теему Пуккі (75)

Боснія і Герцеґовина – Італія – 0:3

Голи: 0:1 – Ачербі (21). 0:2 – Інсіньє (37). 0:3 – Андреа Белотті (53)

Становище команд: Італія – 27, Фінляндія – 18, Греція – 11, Вірменія – 10, Боснія і Герцеґовина – 10, Ліхтенштейн – 2

Загалом місце на Євро-2020 ґарантували собі вже десять збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія і Швеція.