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    Фінляндія вперше в історії вийшла на Євро, Іспанія виграє 7:0 та інші матчі відбору Євро-2020 (відео)

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    Народні гуляння у Фінляндії. Суомі вперше зіграють у фінальній частині футбольного Євро - Фінляндія вперше в історії вийшла на Євро, Іспанія виграє 7:0 та інші матчі відбору Євро-2020 (відео)
    Народні гуляння у Фінляндії. Суомі вперше зіграють у фінальній частині футбольного Євро
    Фото із соцмереж

    За підсумками матчів п’ятниці визначилося ще два учасники фінальної частини чемпіонату Європи

     У п’ятницю, 15 листопада, зіграно ще вісім поєдинків передостаннього, дев’ятого туру відбірної кампанії Євро-2020.

    За підсумками цих поєдинків місця в фінальній частині собі гарантували ще дві збірних – Фінляндії і Швеції.

    Група D

    Данія – Ґібралтар – 6:0

    Голи: 1:0 – Сков (12). 2:0 – Ґютк’яєр (47). 3:0 – Мартін Брайтвайт (51). 4:0 – Сков (64). 5:0 – Крістіан Еріксен (85). 6:0 – Крістіан Еріксен (90+4)

    Швейцарія – Грузія – 1:0

    Гол: 1:0 – Іттен (77)

    Становище команд: Данія – 15, Швейцарія – 14, Ірландія – 12, Грузія – 8, Ґібралтар – 0

    Група F

    Норвегія – Фарери – 4:0

    Голи: 1:0 – Реґініуссен (4). 2:0 – Фосум (8). 3:0 – Александр Сьорлот (62). 4:0 – Александр Сьорлот (65)

    Румунія – Швеція – 0:2

    Голи: 0:1 – Маркус Берґ (18). 0:2 – Куайсон (34)

    Іспанія – Мальта – 7:0

    Голи: 1:0 – Мората (23). Санті Касорла (41). 3:0 – Пау Торрес (62). 4:0 – Пабло Саррабія (63). 5:0 – Дані Ольмо (69). 6:0 – Херард Морено (71). 7:0 – Хесус Навас (85)

    Становище команд: Іспанія – 23, Швеція – 18, Румунія – 14, Норвегія – 14, Фарери – 3, Мальта – 3

    Група J

    Вірменія – Греція – 0:1

    Гол: 0:1 – Лімніос (35)

    Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

    Голи: 1:0 – Туомінен (21). 2:0 – Теему Пуккі (64, з пенальті). 3:0 – Теему Пуккі (75)

    Боснія і Герцеґовина – Італія – 0:3

    Голи: 0:1 – Ачербі (21). 0:2 – Інсіньє (37). 0:3 – Андреа Белотті (53)

    Становище команд: Італія – 27, Фінляндія – 18, Греція – 11, Вірменія – 10, Боснія і Герцеґовина – 10, Ліхтенштейн – 2

    Загалом місце на Євро-2020 ґарантували собі вже десять збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія і Швеція.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Крістіан Еріксен Лоренцо Інсіньє Херард Морено Альваро Мората Теему Пуккі Андреа Белотті Маркус Берґ Александр Сьорлот Дані Ольмо Санті Касорла Пау Торрес Пабло Саррабія Седрік Іттен Мартін Брайтвайт Хесус Навас Франческо Ачербі
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