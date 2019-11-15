Гол київського динамівця, англійський розгром у 1000-му матчі і решта поєдинків кваліфікації Євро-2020 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Англієць Гаррі Кейн в історичному матчі зробив хет-трик Reuters

Чинні чемпіони Європи продовжують вести боротьбу з Сербією

У Європі стартували поєдинки передостаннього туру кваліфікації до континентальної першості-2020.

За підсумками поєдинків четверга місця на Євро забезпечили собі Англія, Франція, Чехія і Туреччина.

Особливо вразили англійці, які у 1000-му матчі в історії завдали рекордної поразки збірній Чорногорії.

А в групі В, яку достроково виграла збірна України, боротьбу за другу прохідну позицію продовжують вести чинні чемпіони Європи португальці і серби. Обидві команди виграли, але якщо команда Фернанду Сантуша розгромила литовців 6:0, то балканці намучилися з Люксембургом. Один із м’ячів у складі представників Бенілюксу забив київський динамівець Жерсон Родріґес.

Група А

Чехія – Косово – 2:1

Голи: 0:1 – Нугію (50). 1:1 – Алекс Краль (71). 2:1 – Челюстка (79)

Англія – Чорногорія – 7:0

Голи: 1:0 – Окслейд-Чемберлен (11). 2:0 – Гаррі Кейн (19). 3:0 – Гаррі Кейн (24). 4:0 – Решфорд (30). 5:0 – Гаррі Кейн (37). 6:0 – Софранач (66, автогол). 7:0 – Теммі Абрагам (84)

Становище команд: Англія – 18, Чехія – 15, Косово – 11, Чорногорія – 3, Болгарія – 3

Група В

Португалія – Литва – 6:0

Голи: 1:0 – Кріштіану Роналду (7, з пенальті). 2:0 – Кріштіану Роналду (22). 3:0 – Піцці (52). 4:0 – Пасьєнсія (56). 5:0 – Бернардо Сілва (63). 6:0 – Кріштіану Роналду (65)

Сербія – Люксембург – 3:2

Голи: 1:0 – Александр Мітровіч (11). 2:0 – Александр Мітровіч (43). 2:1 – Жерсон Родріґес (54). 3:1 – Радоньїч (70). 3:2 – Давід Турпель (75)

Становище команд: Україна – 19, Португалія – 14, Сербія – 13, Люксембург – 4, Литва – 1

Група Н

Туреччина – Ісландія – 0:0

Албанія – Андорра – 2:2

Голи: 1:0 – Балай (6). 1:1 – Крістіан Мартінес (18). 1:2 – Крістіан Мартінес (48). 2:2 – Манай (55)

Франція – Молдова – 2:1

Голи: 0:1 – Вадим Раца (9). 1:1 – Варан (35). 2:1 – Олів’є Жиру (79, з пенальті)

Становище команд: Франція – 22, Туреччина – 20, Ісландія – 16, Албанія – 13, Андорра – 4, Молдова – 3

Загалом місце на Євро-2020 ґарантували собі вже десять збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія і Чехія.