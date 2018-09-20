Фонсека: На сьогодні «Гоффенгайм» - найсерйозніший суперник у сезоні



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Головний тренер «Шахтаря» прокоментував нічию з німецьким клубом у першому турі Ліги чемпіонів

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував нічию з «Гоффенгаймом» (2:2) у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

За словами тренера, німецький клуб поки виявився найскладнішим суперником для його команди у поточному сезоні.

«Так, на сьогодні це найважчий суперник у сезоні. «Гоффенгайм» створив нам багато проблем, особливо в обороні. Хоча заслуга не тільки супперника: ми в першому таймі допустили кілька помилок, які не можна було прощати», - зазначив Фонсека, якого цитує прес-служба донецького клубу.

«Сталося приблизно те, чого ми очікували. Перед матчем багато хто не вірив і говорили, що це слабка команда. «Гоффенгайм» показав на полі дуже сильний атакувальний футбол. Гості створювали велику кількість небезпечних моментів, особливо в першому таймі. У свою чергу ми зробили кілька помилок в обороні, давали їм виходити в гострі контратаки. Було багато простору, відкривалися зони, які повинні залишатися закритими. Це повністю доводить наші очікування напередодні поєдинку», - наголосив він.

Тренер також прокоментував помилку Андрія П'ятова, яка призвела до другого пропущеного голу.

«Якщо трапляються індивідуальні помилки, люди завжди їх підносять до такої міри, що забудуть все хороше, що футболіст робив раніше. У мене немає звички звинувачувати кого-небудь з гравців індивідуально. Так, помилки трапляються, але нічого страшного в них немає. Не варто забувати, що Пятов - чудовий воротар. Думаю, ні в кого немає сумнівів з приводу його якостей. Він - найкращий голкіпер України. Коли я роблю вибір по цій позиції, ніколи не сумніваюся», - запевнив фахівець.

«Нам потрібно переживати тільки за наші результати і свою гру, а контролювати результат інших зустрічей ніхто не може. «Ліон» і «Гоффенгайм» дуже сильні. Багато хто думав, що їх легко пройти, але це не так. Все це ще раз доводить те, про що я говорив до старту Ліги чемпіонів. На завершення хочу сказати про вболівальників, які прийшли на стадіон і бурхливо підтримували «Шахтар» навіть в ті моменти, коли ми поступалися. Від мене, тренерського штабу і всієї команди - велика подяка. Дякуємо», - підкреслив Фонсека.