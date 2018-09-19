Ліга чемпіонів. «Шахтар» - «Гоффенгайм» 2:2. Донецький клуб стартує з вольової нічиєї

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Фото: УЄФА

19 вересня в Харкові на стадіоні «Металіст» відбувся поєдинок 1-го туру в групі F Ліги чемпіонів УЄФА

У середу, 19-го вересня, донецький «Шахтар» стартував у Лізі чемпіонів сезону 2018/19. Так, у першому турі групи F підопічні Паулу Фонсеки зустрічалися з німецьким «Гоффенгаймом». Матч відбувся у Харкові на ОСК «Металіст». Більшість футбольних фахівців віддавали перевагу саме українському клубу, який має значно більший досвід виступів у єврокубках, однак гості з Німеччини вже на старті поєдинку довели, що списувати їх з рахунку зарано.

«Шахтар» на правах господаря поля почав доволі непогано, однак згодом допустив серйозну помилку у центрі поля. В результаті на 6-й хвилині Бітенкур підхопив м'яч перед карним донецького клубу і вирізав чудовий пас на хід Гріллічу, який вискочив один на один з голкіпером і без особливих проблем переграв П'ятова.

Такий розвиток подій дещо дезорієнтував українську команду, яка нескоро змогла прийти до тями. «Гоффенгайм» на крилах успіху не став відходити назад, а навпаки додав в атаці. На 16-й хвилині гості могли подвоїти рахунок: тут знову провалилася оборона «Шахтаря», яка залишила без нагляду Салаї, який пробив з розвороту з метрів з семи після скидки від Жоелінтона. П'ятов цього разу продемонстрував диво реакції і врятував свою команду.

Лише у другій половині тайму «гірники» зібралися та змогли відвести гру від власних воріт. Українська команда почала більше володіти м'ячем, почали з'являтися моменти і біля воріт німецького клубу, а на 28-й хвилині «Шахтар» таки зрівняв рахунок на табло. Тут дива техніки продемонстрував Ісмаїлі, який пройшов лівим флангом, прибрав на замаху Нордтвейта, увірвався у карний і пробив у падінні в дальній кут.

Втім, Нордтвейт свою помилку виправити встиг ще у першому таймі, адже вже через 10 хвилин Шульц виконав передачу з кута поля в центр карного майданчика, а там на виході помилився на виході П'ятов, дозволивши пробити головою Нордтвейту. Після цього рахунок до перерви більше не змінювався.

Перша половина другого тайму пройшла у рівній боротьбі. «Шахтар» трохи більше володів м'ячем, однак дивідендів це не приносило. «Гоффенгайм» у свою чергу доволі гостро діяв на контратаках. Моментів було не так багато, але боротьби вистачало на кожному клаптику поля. Втім, за дев'ять хвилин до завершення основного часу донецький клуб таки зміг вдруге за матч відігратися.

Першим рахунок у матчі зрівняв Ісмаїлі. Фото: УЄФА

Цікаво, що забив вийшовший на заміну Майкон, для якого цей гол став дебютним у складі «гірників»: все почалося з кутового, який підопічні Фонсеки вирішили розіграти. Марлос з флангу викотив в центр, де підхопив снаряд Майкон і з дальньої відстані потужно пробив у дальній нижній кут - жодних шансів для Бауманна.

Були близькими господарі до того, щоб взагалі вирвати перемогу, однак удар Марлоса майже на лінії воріт заблокував захисник, а голкіпер вже був відіграний.У компенсовані п'ять хвилин ситуація також не змінилася, команди не стали ризикувати і довели матч до нічийного рахунку - 2:2.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

Матчі 1-го туру

Група F

«Шахтар» (Україна) - «Гоффенгайм» (Німеччина) 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - Грілліч (6), 1:1 - Ісмаїлі (27), 1:2 - Нордтвейт (38), 2:2 - Майкон (81)

«Шахтар»: П'ятов, Хочолава, Ісмаїлі, Бутко, Ракицький, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 76), Тайсон, Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Мораес

«Гоффенгайм»: Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Шульц, Грілліч, Бітенкур (Демірбай, 64), Кадержабек, Крамарич (Нелсон, 85), Жоелінтон, Салаї (Цубер, 75)

Попередження: Грілліч (29), Мораес (45), Алан Патрік (52), Ракицький (77)