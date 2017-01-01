Фонсека: Не знаю, чи продовжу працювати в «Шахтарі» у наступному сезоні

Наразі тренера «Шахтаря» хвилює підготовка команди до другої частини поточного сезону

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека не впевнений в тому, що продовжить роботу в донецькому клубі. За словами фахівця, не все залежить тільки від нього. «Чи продовжу я працювати в «Шахтарі» у наступному сезоні? Не знаю. Це залежить не тільки від мене. Якщо це питання буде поставлене, то я подумаю і прийму до



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Наразі тренера «Шахтаря» хвилює підготовка команди до другої частини поточного сезону

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека не впевнений в тому, що продовжить роботу в донецькому клубі.

За словами фахівця, не все залежить тільки від нього.

«Чи продовжу я працювати в «Шахтарі» у наступному сезоні? Не знаю. Це залежить не тільки від мене. Якщо це питання буде поставлене, то я подумаю і прийму до уваги всі фактори, в тому числі те, що я себе добре почуваю в клубі і в країні. Зрозуміло, що все це повинно бути обдуманим», - зазначив португалець.

«Але це питання зараз мене взагалі не турбує. Зараз мене хвилює підготовка «Шахтаря» до другої частини сезону. Поки я тут, я тілом і душею з клубом», - додав Фонсека.

Раніше повідомлялося, що власник «Шеффілд Венсдей» Дежпхон Чансірі, що представляє Таїланд, хоче отримати Паулу Фонсеку в якості головного тренера своєї команди.

Джерело: Gazeta.ua