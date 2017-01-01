Фонсека: Не знаю, чи продовжу працювати в «Шахтарі» у наступному сезоні
- Сьогодні, 15:19
-
Розсилка
Наразі тренера «Шахтаря» хвилює підготовка команди до другої частини поточного сезону
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека не впевнений в тому, що продовжить роботу в донецькому клубі.
За словами фахівця, не все залежить тільки від нього.
«Чи продовжу я працювати в «Шахтарі» у наступному сезоні? Не знаю. Це залежить не тільки від мене. Якщо це питання буде поставлене, то я подумаю і прийму до уваги всі фактори, в тому числі те, що я себе добре почуваю в клубі і в країні. Зрозуміло, що все це повинно бути обдуманим», - зазначив португалець.
«Але це питання зараз мене взагалі не турбує. Зараз мене хвилює підготовка «Шахтаря» до другої частини сезону. Поки я тут, я тілом і душею з клубом», - додав Фонсека.
Раніше повідомлялося, що власник «Шеффілд Венсдей» Дежпхон Чансірі, що представляє Таїланд, хоче отримати Паулу Фонсеку в якості головного тренера своєї команди.
Джерело: Gazeta.ua