Стверджується, що власник «Шеффілд Венсдей» налаштований вкрай рішуче

Власник «Шеффілд Венсдей» Дежпхон Чансірі, що представляє Таїланд, хоче отримати Паулу Фонсеку в якості головного тренера своєї команди. Напередодні Чансірі відправив у відставку колишнього менеджера клубу Карлоса Карвахаля та хоче у найближчі дні замінити його наставником «Шахтаря». За інформацією The Sun, між



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Паулу Фонсека

Стверджується, що власник «Шеффілд Венсдей» налаштований вкрай рішуче

Власник «Шеффілд Венсдей» Дежпхон Чансірі, що представляє Таїланд, хоче отримати Паулу Фонсеку в якості головного тренера своєї команди.

Напередодні Чансірі відправив у відставку колишнього менеджера клубу Карлоса Карвахаля та хоче у найближчі дні замінити його наставником «Шахтаря».

За інформацією The Sun, між представниками «Шеффілд Венсдей» і Фонсеки вже відбулися попередні переговори.

При цьому прямо зараз 44-річний португалець не виявив бажання піти працювати у клуб англійського Чемпіоншипу, адже хоче спробувати сили із «Шахтарем» у плей-офф Ліги чемпіонів, де «гірники» у лютому та березні на стадії 1/8 фіналу зійдуться з «Ромою».

Серйозною перешкодою для такої угоди буде і сума відступних за дострокове розірвання контракту між Фонсекою та «Шахтарем».

Однак Чансірі є вельми амбітним і хоче продовжити переговори, щоб домогтися згоди Фонсеки на роботу з командою, після чого готовий вирішувати фінансові питання з «гірниками».

Після 23-х турів «сови» займають 15-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Паулу Фонсека працює із «Шахтарем» з літа минулого року та має контракт до завершення сезону-2017/18.

Нагадаємо, «Шахтар» представив мультфільм «Як козаки на «Донбас Арені» у футбол зіграють».

Джерело: shahta.org