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    Клуб з другого дивізіону Англії хоче переманити із «Шахтаря» Фонсеку

    Стверджується, що власник «Шеффілд Венсдей» налаштований вкрай рішуче
    Власник «Шеффілд Венсдей» Дежпхон Чансірі, що представляє Таїланд, хоче отримати Паулу Фонсеку в якості головного тренера своєї команди. Напередодні Чансірі відправив у відставку колишнього менеджера клубу Карлоса Карвахаля та хоче у найближчі дні замінити його наставником «Шахтаря». За інформацією The Sun, між
    • Сьогодні, 08:27
    • Розсилка
    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Стверджується, що власник «Шеффілд Венсдей» налаштований вкрай рішуче

    Власник «Шеффілд Венсдей» Дежпхон Чансірі, що представляє Таїланд, хоче отримати Паулу Фонсеку в якості головного тренера своєї команди.

    Напередодні Чансірі відправив у відставку колишнього менеджера клубу Карлоса Карвахаля та хоче у найближчі дні замінити його наставником «Шахтаря».

    За інформацією The Sun, між представниками «Шеффілд Венсдей» і Фонсеки вже відбулися попередні переговори.

    При цьому прямо зараз 44-річний португалець не виявив бажання піти працювати у клуб англійського Чемпіоншипу, адже хоче спробувати сили із «Шахтарем» у плей-офф Ліги чемпіонів, де «гірники» у лютому та березні на стадії 1/8 фіналу зійдуться з «Ромою».

    Серйозною перешкодою для такої угоди буде і сума відступних за дострокове розірвання контракту між Фонсекою та «Шахтарем».

    Однак Чансірі є вельми амбітним і хоче продовжити переговори, щоб домогтися згоди Фонсеки на роботу з командою, після чого готовий вирішувати фінансові питання з «гірниками».

    Після 23-х турів «сови» займають 15-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

    Паулу Фонсека працює із «Шахтарем» з літа минулого року та має контракт до завершення сезону-2017/18.

    Нагадаємо, «Шахтар» представив мультфільм «Як козаки на «Донбас Арені» у футбол зіграють».

    Джерело: shahta.org

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія «Шахтар» Паулу Фонсека Ліга чемпіонів
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