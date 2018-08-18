Фонсека: «Рома зацікавлена в Тайсоні, але він залишиться в «Шахтарі»



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Португальський фахівець прокоментував інформацію щодо можливого трансферу бразильця

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував перемогу в матчі другого туру української Прем'єр-ліги проти ФК «Львів» (2:0).

Також португальський фахівець прокоментував інформацію щодо можливого переходу Тайсона в італійську «Рому».

«Це була складна гра. ФК «Львів» небезпечно виходив в контратаку, ми не давали величезних можливостей їм це робити, але кілька разів було небезпечно. В кожному випадку у «Шахтаря» завжди була ініціатива. Звичайно, складно грати проти команди, у якої стільки гравців в обороні, за лінією м'яча. Але ми тримали м'яч, вичікували моменти, коли можна було розкрити зони», - зазначив він.

«Чутки про Тайсона. Так, на рівні чуток «Рома» була в ньому зацікавлена, але Тайсон залишиться в «Шахтарі», ми не повинні його втрачати», - запевнив Фонсека.

Джерело: sport.ua