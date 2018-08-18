Прем'єр-ліга України. «Шахтар» на виїзді переграв «Львів» (відео)



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Фото: ФК Шахтар

Матч завершився з рахунком 2:0

У п'ятому турі Прем'єр-ліги України «Шахтар» виявився сильнішим за «Львів».

Матч. що проходив у Львові, завершився з рахунком 2:0 на користь донецького клубу.

На 21-й хвилині Мораес обігрався з Марлосом і останній відкрив рахунок в матчі.

Уже в компенсований час Болбат точним ударом встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Прем'єр-ліга України

Матч 5-го туру

«Львів» - «Шахтар» 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Марлос (21), 0:2 - Болбат (90)

«Львів»: Бандура, Западня, Воронін, Голіков, Тейлор (Панамбі, 81), Аугусто Бруно, Каленчук (Жонатан, 68), Адамюк, Рафаел Сабіно (Мартан, 74), Парамонов, Бруно Дуарте

«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко (Бутко, 77), Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 82), Веллінгтон Нем (Болбат, 63), Мораес

Попередження: Каленчук (24), Алан Патрік (47)