Фонсека вірить, що «Шахтар» знову зможе вийти у плей-офф Ліги чемпіонів



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Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

Наставник донеччан прокоментував жеребкування групового етапу, відзначивши «Манчестер Сіті»

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека відразу після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів прокоментував результати.

Як інформує офіційний сайт клубу, за словами наставника донеччан, його підопічні знову зустрінуться з однією з найсильніших команд світу – «Манчестер Сіті».

«Також нам попалися ще два міцних суперника. «Ліон» – один з тих клубів, яких я найменше хотів. Він посів третє місце у минулому році у Франції, там зібрані відмінні досвідчені гравці, фізично сильні», - пояснив він.

«Думаю, третє місце «Гоффенгайма» у Бундеслізі вже говорить багато про що. Це також команда, яка демонструє дуже якісний футбол. У них молодий тренер, і вони справді дивують у Німеччині», - додав Фонсека.

За його словами, «Шахтар», «Ліон» і «Гоффенгайм» знаходяться приблизно на однаковому рівні та можуть боротися за друге місце.

«Ми віддамо всі сили, щоб підготуватися до цих найважливіших матчів групового етапу. Повинні показати свій найкращий футбол, щоб поборотися з цими командами», - продовжив він.

«Шанси пройти групу? Звичайно, я у це вірю. Якщо у минулому році я навіть у групі з «Наполі» та «Манчестер Сіті» завжди говорив, що вірю у наш прохід далі, то і зараз я можу мріяти та думати про таке», - підсумував Фонсека.