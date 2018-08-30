«Шахтар» другий рік поспіль зіграє з «Манчестер Сіті» у групі Ліги чемпіонів. Підсумки жеребкування
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Відбувається жеребкування групового етапу турніру
У четвер, 30 серпня, відбулося жеребкування групового етапу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Україну в основному етапі даного турніру представлятиме тільки чемпіон країни – донецький «Шахтар».
У підсумку жереб обрав у суперники «гірникам» «Манчестер Сіті», французький «Ліон» і німецький «Гоффенгайм».
Жеребкування ще триває.
До Вашої уваги всі групи Ліги чемпіонів-2018/19:
Група A
«Атлетико» (Мадрид, Іспанія)
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
«Монако» (Франція)
«Брюгге» (Бельгія)
Група B
«Барселона» (Іспанія)
«Тоттенгем» (Англія)
ПСВ (Ейндговен, Нідерланди)
«Інтернаціонале» (Італія)
Група C
«Парі Сен-Жермен» (Франція)
«Наполі» (Італія)
«Ліверпуль» (Англія)
«Црвена Звезда» (Сербія)
Група D
«Локомотив» (Москва, Росія)
«Порту» (Португалія)
«Шальке-04» (Німеччина)
«Галатасарай» (Туреччина)
Група E
«Баварія» (Німеччина)
«Бенфіка» (Португалія)
«Аякс» (Нідерланди)
АЕК (Афіни, Греція)
Група F
«Манчестер Сіті» (Англія)
«Шахтар» (Донецьк, Україна)
«Олімпік Ліон» (Франція)
«Гоффенгайм» (Німеччина)
Група G
«Реал» (Мадрид, Іспанія)
«Рома» (Італія)
ЦСКА (Москва, Росія)
«Вікторія» (Пльзень, Чехія)
Група H
«Ювентус» (Італія)
«Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Валенсія» (Іспанія)
«Янг Бойз» (Швейцарія)