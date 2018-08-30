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    «Шахтар» другий рік поспіль зіграє з «Манчестер Сіті» у групі Ліги чемпіонів. Підсумки жеребкування

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    «Шахтар» другий рік поспіль зіграє з «Манчестер Сіті» у групі Ліги чемпіонів. Підсумки жеребкування

    Відбувається жеребкування групового етапу турніру

    У четвер, 30 серпня, відбулося жеребкування групового етапу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Україну в основному етапі даного турніру представлятиме тільки чемпіон країни – донецький «Шахтар».

    У підсумку жереб обрав у суперники «гірникам» «Манчестер Сіті», французький «Ліон» і німецький «Гоффенгайм».

    Жеребкування ще триває.

    До Вашої уваги всі групи Ліги чемпіонів-2018/19:

    Група A
    «Атлетико» (Мадрид, Іспанія)
    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
    «Монако» (Франція)
    «Брюгге» (Бельгія)

    Група B
    «Барселона» (Іспанія)
    «Тоттенгем» (Англія)
    ПСВ (Ейндговен, Нідерланди)
    «Інтернаціонале» (Італія)

    Група C
    «Парі Сен-Жермен» (Франція)
    «Наполі» (Італія)
    «Ліверпуль» (Англія)
    «Црвена Звезда» (Сербія)

    Група D
    «Локомотив» (Москва, Росія)
    «Порту» (Португалія)
    «Шальке-04» (Німеччина)
    «Галатасарай» (Туреччина)

    Група E
    «Баварія» (Німеччина)
    «Бенфіка» (Португалія)
    «Аякс» (Нідерланди)
    АЕК (Афіни, Греція)

    Група F
    «Манчестер Сіті» (Англія)
    «Шахтар» (Донецьк, Україна)
    «Олімпік Ліон» (Франція)
    «Гоффенгайм» (Німеччина)

    Група G
    «Реал» (Мадрид, Іспанія)
    «Рома» (Італія)
    ЦСКА (Москва, Росія)
    «Вікторія» (Пльзень, Чехія)

    Група H
    «Ювентус» (Італія)
    «Манчестер Юнайтед» (Англія)
    «Валенсія» (Іспанія)
    «Янг Бойз» (Швейцарія)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування «Шахтар» Ліга чемпіонів
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