Фонсека все ще може очолити «Вест Гем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паулу Фонсека

Тренер дав 72 години англійському клубу на прийняття рішення

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека погодився дати 72 години співвласнику «Вест Гема» Девіду Салливану для прийняття рішення щодо призначення португальця на посаду коуча «молотобійців».

Про це повідомляє Mirror.

У середу, 16 травня, «Вест Гем» оголосив про відхід Девіда Мойєса.

Англійський клуб також розглядає кандидатуру Уная Емері.

Зазначається, що португальський фахівець вразив Саллівана під час особистої зустрічі.

Власників лондонського клубу бентежить рівень англійської Фонсеки і той факт, що він довго не затримується в одному клубі.

З 2011 року португалець змінив 5 клубів ( «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брага» і «Шахтар»), на другий сезон він залишився тільки в донецькому клубі.

Крім Емері і Фонсеки, «Вест Гем» цікавиться Рафаелем Бенітесом і Марку Сілвою.

Раніше повідомлялося, що Фонсека продовжить контракт з «Шахтарем» на 2 роки.

Джерело: ua.tribuna.com