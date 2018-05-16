ЗМІ: Фонсека таки продовжить контракт з «Шахтарем»

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Паулу Фонсека

Угода буде продовжена ще на два роки

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжить угоду з клубом на два роки.

Про це повідомляє O Jogo.

Очікується, що контракт буде підписаний в найближчі дні, а річна зарплата португальця становитиме 4 млн євро.

При цьому він відхилив пропозицію «Вест Гема», з представниками якого провів зустріч.

Також португальський тренер відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хілаля».

Раніше повідомлялося, що Фонсека запросив у «Наполі» зарплату 5,5 млн євро в рік.

Нагадаємо, що Рінат Ахметов привітав ФК «Шахтар» з чемпіонством, але не уточнив, чи залишається Фонсека.

Джерело: ua.tribuna.com