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    ЗМІ: Фонсека таки продовжить контракт з «Шахтарем»

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    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Угода буде продовжена ще на два роки

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжить угоду з клубом на два роки.

    Про це повідомляє O Jogo.

    Очікується, що контракт буде підписаний в найближчі дні, а річна зарплата португальця становитиме 4 млн євро.

    При цьому він відхилив пропозицію «Вест Гема», з представниками якого провів зустріч.

    Також португальський тренер відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хілаля».

    Раніше повідомлялося, що Фонсека запросив у «Наполі» зарплату 5,5 млн євро в рік.

    Нагадаємо, що Рінат Ахметов привітав ФК «Шахтар» з чемпіонством, але не уточнив, чи залишається Фонсека.

    Джерело: ua.tribuna.com

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