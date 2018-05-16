ЗМІ: Фонсека таки продовжить контракт з «Шахтарем»
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Розсилка
Паулу Фонсека
Угода буде продовжена ще на два роки
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжить угоду з клубом на два роки.
Про це повідомляє O Jogo.
Очікується, що контракт буде підписаний в найближчі дні, а річна зарплата португальця становитиме 4 млн євро.
При цьому він відхилив пропозицію «Вест Гема», з представниками якого провів зустріч.
Також португальський тренер відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хілаля».
Раніше повідомлялося, що Фонсека запросив у «Наполі» зарплату 5,5 млн євро в рік.
Нагадаємо, що Рінат Ахметов привітав ФК «Шахтар» з чемпіонством, але не уточнив, чи залишається Фонсека.
Джерело: ua.tribuna.com