Фонсека збирається підсилити «Рому» екс-нападником «Дніпра»



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Нікола Калініч не проти повернутися в Італію Mundo Deportivo

Римський клуб може стати ще ближчим до України

Хорватський нападник мадридського «Атлетіко» Нікола Калініч, який свого часу виступав за українське «Дніпро», може перейти в римську «Рому», стверджує Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

За даними джерела, італійський клуб має намір орендувати футболіста в літнє трансферне вікно. Планується, що Калініч буде дублером основного форварда команди Едіна Джеко. Головний тренер римлян Паулу Фонсека вже дав добро на перехід хорвата.

31-річний Калініч не має твердого місця в основному складі «Атлетіко», тому готовий розглянути варіант з поверненням в Серію А, де він раніше виступав за «Фіорентину» і «Мілан». У минулому сезоні форвард взяв участь у 17-ти матчах чемпіонату Іспанії (сім – в основному складі), в яких забив два голи.