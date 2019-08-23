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    Фонсека збирається підсилити «Рому» екс-нападником «Дніпра»

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    Нікола Калініч не проти повернутися в Італію - Фонсека збирається підсилити «Рому» екс-нападником «Дніпра»
    Нікола Калініч не проти повернутися в Італію
    Mundo Deportivo

    Римський клуб може стати ще ближчим до України

    Хорватський нападник мадридського «Атлетіко» Нікола Калініч, який свого часу виступав за українське «Дніпро», може перейти в римську «Рому», стверджує Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

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    За даними джерела, італійський клуб має намір орендувати футболіста в літнє трансферне вікно. Планується, що Калініч буде дублером основного форварда команди Едіна Джеко. Головний тренер римлян Паулу Фонсека вже дав добро на перехід хорвата.

    31-річний Калініч не має твердого місця в основному складі «Атлетіко», тому готовий розглянути варіант з поверненням в Серію А, де він раніше виступав за «Фіорентину» і «Мілан». У минулому сезоні форвард взяв участь у 17-ти матчах чемпіонату Іспанії (сім – в основному складі), в яких забив два голи.

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