«Фактично, перемир’я вже й не було». Ультрас ЦСКА відповіли динамівцям і підкреслили, що мир закінчився



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Фанатські війни в Україні знову отримають внутрішнє забарвлення

Ультрас неіснуючого футбольного клубу ЦСКА з Києва відреагували на заяву фанатського угруповання київського «Динамо» «Родичі», в якому «конів» (прізвисько армійців) звинуватили в зумисній спробі зірвати перемир’я і дружбі з рухом ЦСКА з Москви. Конфлікт виник навколо подій, які передували матчу кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською «Зорею» і софійським ЦСКА в Запоріжжі. В сутичках брали участь прихильники запорізького «Металурга», криворізького «Кривбасу» і «Зорі» з одного боку і болгарського та українського ЦСКА з іншого.

Болгарських армійців підозрюють у співпраці з ультрас ЦСКА (Москва). Крім того, опоненти звинувачують київських «конів» у виїзді за москвичів нам матч Ліги чемпіонів минулої осені до Рима.

Відповідь ЦСКА (Київ) на заяву блоку «Родичі»

«Ми, ЦСКА (Київ) — самобутній рух, котрий ніколи не шукав собі друзів всередині країни, і був готовий битися завжди й з усіма без винятку.

З початком Революції і війни, ми підтримали перемир’я, а наші хлопці поїхали захищати країну на Схід. Багато з них й досі перебувають там. На жаль, є й загиблі. Вже впродовж довгого часу, ми не звертаємо уваги на статті, які з подачі наших «сусідів» з’являються в інтернеті. Тим не менш, це вже все більше стає схожим на «Кисельов ТВ».

Ми цілком свідомо їхали до Запоріжжя і готові відповідати за свої дії. Стосовно самого виїзду, то підручні засоби проти нас першими застосували акціонери, після чого втекли. Якщо б нас накрили й погнали у Запоріжжі з підручними засобами, ми б не мали жодних претензій до акціонерів. Про те, що там є українці - «бомжі» («Металург» Запоріжжя) та «криві» («Кривбас» Кривий Ріг) добре знали, тому будь-які звинувачення по цій темі вважаємо повною нісенітницею. Жодного відношення до стосунків з ЦСКА (Москва) цей виїзд немає. Ми їхали підтримати своїх одноклубників з Болгарії. На цьому крапка. Також нас запевнили у тому, що жодних банерів самопроголошених республік на іграх ЦСКА Софія не було і не могло бути, оскільки рух є аполітичним у цьому сенсі (в будь-якому випадку, цьому немає жодних доказів, тому звинувачення більше схожі на пропаганду від зацікавлених у конфлікті рухів).

Стосовно виїзду у Рим. Багато води та домислів, які не мають під собою нічого. Також була озвучена інформація про наші виправдання, яких не було. Як і про запевнення, що такого не буде. Нам немає за що перед вами виправдовуватися просто тому, що ви нам ніхто. Чому ми були у Римі — це суто наша справа. Інформація про те, що раніше не було жодного спілкування з ЦСКА Софія, мабуть наснилася автору заяви блоку «Родичі», оскільки ще з 2014 року, хоч і мінімальні, але зв’язки ми підтримували. Тому виїзд за армійський клуб є закономірним.

«Родичі» та їхні друзі, ви маніпулюєте з фактами. На відміну від вас, ми хочемо нормальний навколофутбол і, на відміну від декого, відвідувати ігри не видуманих друзів, як це зараз модно. Вже кілька років ми спостерігаємо за спробами вашого блоку зірвати перемир’я, про що багато представників блоку казали й не раз. Ваша заява — це звичайна провокація для того, щоб у країні обірвалося те, що люди вибудовували роками. Переслідуючи свої власні інтереси, «Родичі» розхитують ситуацію, котру вже й так можна назвати досить хиткою. Фактично, перемир’я вже й не має як такого. Наш рух є незручним для більшості рухів, які зібрало навколо себе «Динамо» і зараз це дуже помітно.

Що ж, ми приймаємо виклик від будь-кого з вас, але залишаємо за собою право робити це так, як нам буде зручно. Зробімо це!»