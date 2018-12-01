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    Визначилися остаточні склади команд Формули-1 у сезоні 2019 року

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    Визначилися остаточні склади команд Формули-1 у сезоні 2019 року

    Стали відомі всі учасники чемпіонату Ф1 наступного сезону

    Команди Формули-1 визначилися зі складами на наступний сезон.

    Сезон-2019 стартує 17 березня в австралійському Мельбурні.

    Остаточний склад команд Ф1 2019 року:

    Mercedes: Льюїс Хемілтон, Валттері Боттас.

    Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер.

    Red Bull: Макс Ферстаппен, П’єр Гаслі.

    Renault: Даніель Ріккардо, Ніко Хюлькенберг.

    Haas: Ромен Грожан, Кевін Магнуссен.

    McLaren: Карлос Сайнс-мол., Ландо Норріс.

    Force India: Серхіо Перес, Ленс Стролл.

    Toro Rosso: Данило Квят, Александр Албон.

    Sauber: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці.

    Williams: Джордж Расселл, Роберт Кубіца.

    Нагадаємо, Стролл став напарником Переса у Racing Point у новому сезоні.

    Автоспорт Формула-1
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