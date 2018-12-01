Визначилися остаточні склади команд Формули-1 у сезоні 2019 року
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Стали відомі всі учасники чемпіонату Ф1 наступного сезону
Команди Формули-1 визначилися зі складами на наступний сезон.
Сезон-2019 стартує 17 березня в австралійському Мельбурні.
Остаточний склад команд Ф1 2019 року:
Mercedes: Льюїс Хемілтон, Валттері Боттас.
Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер.
Red Bull: Макс Ферстаппен, П’єр Гаслі.
Renault: Даніель Ріккардо, Ніко Хюлькенберг.
Haas: Ромен Грожан, Кевін Магнуссен.
McLaren: Карлос Сайнс-мол., Ландо Норріс.
Force India: Серхіо Перес, Ленс Стролл.
Toro Rosso: Данило Квят, Александр Албон.
Sauber: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці.
Williams: Джордж Расселл, Роберт Кубіца.
Нагадаємо, Стролл став напарником Переса у Racing Point у новому сезоні.