Формула-1. Другу практику Гран Прі Бельгії знову виграв пілот Ferrari, але цього разу Райкконен
-
Розсилка
Феттель у другій сесії показав лише п'ятий час
Пілот Ferrari Кімі Райкконен показав найкращий час за підсумками другої тренувальної сесії Гран Прі Бельгії.
Другий результат у гонщика Mercedes Льюїса Хемілтона, а трійку кращих замкнув напарник британця по команді Валттері Боттас.
Формула-1
Гран Прі Бельгії
Друге тренування
1. Кімі Райкконен (Ferrari) – 1:43,355
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,168
3. Валттері Боттас (Mercedes) - +0,448
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +0,691
5. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0,774
6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +0,895
7. Серхіо Перес (Force India) - +1,307
8. Карлос Сайнс (Renault) - +2,126
9. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,182
10. Шарль Леклер (Sauber) - +2,267
11. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +2,398
12. Ромен Грожан (Haas) - +2,462
13. Естебан Окон (Force India) - +2,580
14. Кевін Магнуссен (Haas) - +2,723
15. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +2,725
16. Фернандо Алонсо (McLaren) - +2,798
17. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +2,982
18. Сергій Сироткін (Williams) - +3,096
19. Ленс Стролл (Williams) - +3,115
20. Стоффель Вандорн (McLaren) - +3,141
Нагадаємо, перше тренування на Гран Прі Бельгії виграв Феттель.