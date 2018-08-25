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    Формула-1. Другу практику Гран Прі Бельгії знову виграв пілот Ferrari, але цього разу Райкконен

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    Формула-1. Другу практику Гран Прі Бельгії знову виграв пілот Ferrari, але цього разу Райкконен

    Феттель у другій сесії показав лише п'ятий час

    Пілот Ferrari Кімі Райкконен показав найкращий час за підсумками другої тренувальної сесії Гран Прі Бельгії.

    Другий результат у гонщика Mercedes Льюїса Хемілтона, а трійку кращих замкнув напарник британця по команді Валттері Боттас.

    Формула-1

    Гран Прі Бельгії

    Друге тренування

    1. Кімі Райкконен (Ferrari) – 1:43,355
    2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,168
    3. Валттері Боттас (Mercedes) - +0,448
    4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +0,691
    5. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0,774
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +0,895
    7. Серхіо Перес (Force India) - +1,307
    8. Карлос Сайнс (Renault) - +2,126
    9. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,182
    10. Шарль Леклер (Sauber) - +2,267
    11. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +2,398
    12. Ромен Грожан (Haas) - +2,462
    13. Естебан Окон (Force India) - +2,580
    14. Кевін Магнуссен (Haas) - +2,723
    15. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +2,725
    16. Фернандо Алонсо (McLaren) - +2,798
    17. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +2,982
    18. Сергій Сироткін (Williams) - +3,096
    19. Ленс Стролл (Williams) - +3,115
    20. Стоффель Вандорн (McLaren) - +3,141

    Нагадаємо, перше тренування на Гран Прі Бельгії виграв Феттель.

    Бельгія Автоспорт Формула-1
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