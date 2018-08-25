Формула-1. Пілоти Ferrari випередили конкурентів у завершальній практиці Гран Прі Бельгії
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Розсилка
В особистій боротьбі Феттель був попереду Райкконена
Пілот Ferrari Себастьян Феттель показав найкращий час за підсумками третьої тренувальної сесії Гран Прі Бельгії.
Другий результат у його напарника – Кімі Райкконена, а трійку кращих замкнув лідер чемпіонату Льюїс Хемілтон на Mercedes.
Формула-1
Гран Прі Бельгії
Третя практика
1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.42,661
2. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,063
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,137
4. Валттері Боттас (Mercedes) - +0,803
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +1,387
6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +1.818
7. Шарль Леклер (Sauber) - +2,302
8. Серхіо Перес (Force India) - +2,680
9. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +2,803
10. Естебан Окон (Force India) - +2,824
11. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,875
12. Ромен Грожан (Haas) - +3,153
13. Карлос Сайнс (Renault) - +3,264
14. Кевін Магнуссен (Haas) - +3,426
15. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +3,521
16. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +3,598
17. Ленс Стролл (Williams) - +3,841
18. Сергій Сироткін (Williams) - +3,969
19. Фернандо Алонсо (McLaren) - +4,281
20. Стоффель Вандорн (McLaren) - +4,400
Нагадаємо, другу практику Гран Прі Бельгії знову виграв пілот Ferrari, але цього разу Райкконен.