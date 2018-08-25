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    Формула-1. Пілоти Ferrari випередили конкурентів у завершальній практиці Гран Прі Бельгії

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    Формула-1. Пілоти Ferrari випередили конкурентів у завершальній практиці Гран Прі Бельгії

    В особистій боротьбі Феттель був попереду Райкконена

    Пілот Ferrari Себастьян Феттель показав найкращий час за підсумками третьої тренувальної сесії Гран Прі Бельгії.

    Другий результат у його напарника – Кімі Райкконена, а трійку кращих замкнув лідер чемпіонату Льюїс Хемілтон на Mercedes.

    Формула-1

    Гран Прі Бельгії

    Третя практика

    1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.42,661
    2. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,063
    3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,137
    4. Валттері Боттас (Mercedes) - +0,803
    5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +1,387
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +1.818
    7. Шарль Леклер (Sauber) - +2,302
    8. Серхіо Перес (Force India) - +2,680
    9. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +2,803
    10. Естебан Окон (Force India) - +2,824
    11. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,875
    12. Ромен Грожан (Haas) - +3,153
    13. Карлос Сайнс (Renault) - +3,264
    14. Кевін Магнуссен (Haas) - +3,426
    15. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +3,521
    16. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +3,598
    17. Ленс Стролл (Williams) - +3,841
    18. Сергій Сироткін (Williams) - +3,969
    19. Фернандо Алонсо (McLaren) - +4,281
    20. Стоффель Вандорн (McLaren) - +4,400

    Нагадаємо, другу практику Гран Прі Бельгії знову виграв пілот Ferrari, але цього разу Райкконен.

    Бельгія Автоспорт Формула-1
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