Францію покарають за інцидент під час матчу відбору Євро-2020



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Збірна Албанії на «Стад де Франс» Yahoo!Sports

Господарі затримали час початку матчу через помилку з національним гімном

Федерацію футболу Франції покарають за затримку часу початку кваліфікаційного матчу Євро-2020 проти команди Албанії. УЄФА почала розслідування інциденту. Французькій стороні загрожує 10 тисяч євро штрафу.

Справу розглядатимуть 19 вересня або 17 жовтня.

Початок матчу Франція – Албанія затримали через інцидент з національним гімном гостей. Організатори на стадіоні «Стад де Франс» ввімкнули замість нього гімн Андорри. Албанські футболісти відмовлялися грати, поки не пролунає їхній національний гімн.