  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Францію покарають за інцидент під час матчу відбору Євро-2020

    • Розсилка
    Збірна Албанії на&nbsp;&laquo;Стад де Франс&raquo; - Францію покарають за інцидент під час матчу відбору Євро-2020
    Збірна Албанії на «Стад де Франс»
    Yahoo!Sports

    Господарі затримали час початку матчу через помилку з національним гімном

    Федерацію футболу Франції покарають за затримку часу початку кваліфікаційного матчу Євро-2020 проти команди Албанії. УЄФА почала розслідування інциденту. Французькій стороні загрожує 10 тисяч євро штрафу.

    Справу розглядатимуть 19 вересня або 17 жовтня.

    Початок матчу Франція – Албанія затримали через інцидент з національним гімном гостей. Організатори на стадіоні «Стад де Франс» ввімкнули замість нього гімн Андорри. Албанські футболісти відмовлялися грати, поки не пролунає їхній національний гімн.

    Читайте також: Луческу дав прогноз на матчі «Шахтаря» проти «Аталанти» в Лізі чемпіонів
    Читайте також
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ