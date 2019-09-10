Луческу дав прогноз на матчі «Шахтаря» проти «Аталанти» в Лізі чемпіонів



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Мірча Луческу Фейсбук

Колишній тренер «гірників» впевнений, що ті не програють італійцям

Колишній румунський тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу дав прогноз на матчі своєї колишньої команди проти італійської «Аталанти» в Лізі чемпіонів.

Фахівець впевнений, що гірники не програють.

«Не думаю, що наразі «Аталанта» може перемогти «Шахтар». І «гірників» вже тривалий час виступає одна й та сама група основних гравців. «Аталанта» ж трохи змінилася. Побачимо. Я особисто буду на трибунах. Цікаво буде подивитися на Малиновського. Він відмінний гравець», - передає слова Луческу Tuttomercatoweb.

Перший матч групового етапу Ліги чемпіонів суперники зіграють 1 жовтня в Італії, відповідь – 11 грудня в Харкові.

Мірча Луческу очолював «Шахтар» у період з 2004 по 2016 рік.