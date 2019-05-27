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    Француженка Паррі стала наймолодшою переможницею матчу на Ролан Гаррос за 10 років

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    Діан Паррі - Француженка Паррі стала наймолодшою переможницею матчу на Ролан Гаррос за 10 років
    Діан Паррі

    Також Паррі стала наймолодшою француженкою з 2006 року, яка перемагала на Мейджорі

    Французька тенісистка, 457 ракетка світу Діан Паррі стала наймолодшою переможницею матчу основної сітки Відкритого чемпіонату Франції за останні 10 років. У першому раунді ґрунтового Мейджора вона обіграла представницю Білорусі Віру Лапко.

    Діан Паррі 16 років і 281 день. Португальська тенісистка Мішель Ларшер де Бріту виграла свій матч першого раунду «Ролан Гаррос» - 2009 у віці 16 років і 129 днів.

    Крім того, Паррі стала наймолодшою француженкою з 2006 року, яка перемагала на Мейджорі. Алізе Корне, яка вигравала на паризьких кортах в 2006 році, була трохи молодшою ніж Діан.

    Суперницею Паррі по матчу другого раунду стане переможниця матчу Елісе Мертенс (Бельгія, 20) - Тамара Зіданшек (Словенія).

    Джерело: Чемпионат.com

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