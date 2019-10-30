Футболіст «Динамо» провів усього три матчі і купив квартиру в центрі Києва



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Тепер новоспечений динамівець Караваєв ще мріє про заміський будинок Іван Вербицький

У футболістів важке життя

Оборонець команди київського «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв розповів про те, як купив квартиру в центрі Києва.



«На гроші, які встиг заробити за період виступів у Туреччині, вийшло купити житло в центрі Києва. Але якщо взяти ціни навіть у радіусі двох-трьох кілометрів, то в цьому комплексі ще досить середня ціна.

Думаю, про заміський будинок, хотілося б. Але це треба всюди їздити, дивитися. А поки є ідея, але ти розумієш, що там потрібно постійно жити, доглядати. Також на це потрібні кошти, щоб купити і утримувати будинок», - сказав Караваєв.

Українець виступав за «Фенербахче» в сезоні-2016/2017, в чемпіонаті Туреччини зіграв три матчі.