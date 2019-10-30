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    Футболіст «Динамо» провів усього три матчі і купив квартиру в центрі Києва

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    Тепер новоспечений динамівець Караваєв ще мріє про заміський будинок - Футболіст «Динамо» провів усього три матчі і купив квартиру в центрі Києва
    Тепер новоспечений динамівець Караваєв ще мріє про заміський будинок
    Іван Вербицький

    У футболістів важке життя

    Оборонець команди київського «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв розповів про те, як купив квартиру в центрі Києва.

    «На гроші, які встиг заробити за період виступів у Туреччині, вийшло купити житло в центрі Києва. Але якщо взяти ціни навіть у радіусі двох-трьох кілометрів, то в цьому комплексі ще досить середня ціна.

    Думаю, про заміський будинок, хотілося б. Але це треба всюди їздити, дивитися. А поки є ідея, але ти розумієш, що там потрібно постійно жити, доглядати. Також на це потрібні кошти, щоб купити і утримувати будинок», - сказав Караваєв.

    Українець виступав за «Фенербахче» в сезоні-2016/2017, в чемпіонаті Туреччини зіграв три матчі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ нерухомість ФК «Динамо» ФК Фенербахче Олександр Караваєв
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