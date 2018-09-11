Футболіст «Реала» Марсело отримав чотири місяці в'язниці за несплату податків



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Марсело. Фото Getty Images

Бразилець випробував перевірену схему

Захисник «Реала» Марсело дійшов згоди з прокуратурою Мадрида.

Бразилець, якого звинуватили в ухилянні від сплати податків, засуджений до чотирьох місяців позбавлення волі умовно.

Як повідомляє Mirror, Марсело визнав, що використовував уругвайську фірму під назвою «Birsen Trade S.A.» для приховування доходів за іміджеві права.

Окрім покарання у вигляді умовного тюремного ув'язнення, гравець виплатить владі Іспанії штраф у розмірі 752 тисяч євро.

Справа, за якою Марсело та прокуратура Мадрида прийшли до компромісу, відноситься до 2013 року.

752 тисячі євро – це 40% від суми, яку Марсело «відмив» за допомогою липової контори.

Бразильський захисник виступає за «галактікос» з 2007 року.

Нагадаємо, що раніше Жозе Моурінью отримав умовний термін в Іспанії за несплату податків.

Джерело: Eurosport.ru